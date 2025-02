ONLINE: Evropské ozbrojené síly musí být vytvořeny, vyzval Zelenskyj. Neměly by ale nahradit NATO

Nastal čas na vytvoření evropské armády, řekl v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Ukrajina podle něj nemůže přistoupit na příměří ve válce s Ruskem, aniž by dostala bezpečnostní garance. Mír může být vyjednán jen širokým společenstvím států a vždy se zapojením Ukrajiny a Evropy, dodal Zelenskyj. Sledujeme online Mnichov 12:04 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

„Opravdu si myslím, že nastal čas,“ řekl Zelenskyj. „Evropské ozbrojené síly musí být vytvořeny,“ dodal. Evropská armáda by neměla podle něj nahradit Severoatlantickou alianci (NATO), ale vyrovnat příspěvek Spojených států k transatlantické bezpečnosti. Ukrajinský boj proti Rusku podle Zelenského dokázal, že základ pro takovou armádu existuje. Vytvoření společných sil bylo ve společném zájmu Evropy.

5:48 Ukrajinci doufají, že je Amerika nezradila, hodně se tu teď mluví o Mnichovské dohodě, popisuje expert Číst článek

Členství Ukrajiny v NATO by podle Zelenského mělo zůstat dál na stole. Jakýkoli posun směrem k míru na Ukrajině musí být spojen s poskytnutím bezpečnostních garancí. Zelenskyj nicméně nyní nevidí ochotu Ruska jednat o míru.

Řekl také, že podle ukrajinských zpravodajských informací se Moskva chystá v létě vyslat do Běloruska vojáky. Není podle něj ale jasné, co s nimi zamýšlí. Mohl by následovat další útok na Ukrajinu. „Možná je to ale myšleno na vás,“ dodal směrem k evropským představitelům.

V Kyjevě i dalších evropských metropolích vyvolal obavy nedávný telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dohodli se v něm, že se setkají, nejspíš v Saúdské Arábii, aby jednali o ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko před třemi lety rozpoutalo rozsáhlou invazí.

Kyjev i evropské státy se obávají, že se Moskva a Washington na míru na Ukrajině dohodnou bez jejich účasti. Podle evropských politiků by takový mír nebyl trvalý a hrál by do karet jen Rusku.

„Žádné rozhodnutí o Ukrajině bez Ukrajiny. Žádné rozhodnutí o Evropě bez Evropy,“ řekl Zelenskyj. Jakákoli mírová dohoda nesmí být podle něj vyjednaná jen mezi několika mocnými, ani mezi Trumpem a Putinem, ani mezi ním a Putinem. Zapojit se podle něj musí široké společenství států včetně těch evropských.