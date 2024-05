ONLINE: Fico je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Operace trvala pět hodin, informovala nemocnice

Slovenský premiér Robert Fico (Směr) zůstává po středečním atentátu ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Informovalo o tom ráno vedení banskobystrické nemocnice na společné tiskové konferenci s ministrem obrany Robertem Kaliňákem (Směr). I proto premiér nadále zůstává na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, kde se o něj stará celý lékařský tým. Ministr Kaliňák novináře vyzval k ohledům na práci lékařů a premiérovo soukromí. Sledujeme online Banská Bystrica 9:10 16. 5. 2024 (Aktualizováno: 9:58 16. 5. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr obrany Robert Kaliňák a ředitelka nemocnice v Banské Bystrici informují o stavu premiéra Roberta Fica | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Premiér Robert Fico byl do banskobystrické nemocnice letecky transportován ve středu odpoledne. Podle ředitelky nemocnice byl okamžitě převezen na urgentní příjem, kde ho lékaři stabilizovali pro následnou operaci.

„Na ní participovaly dva operační týmy – chirurgický a traumatologický. Pacient měl mnohočetné střelné zranění, jeho následky budou směřovat k regeneraci. V současnosti je jeho stav stabilizovaný, ale stále velmi vážný. I proto zůstává umístěný na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Rooseveltovy nemocnice, kde se o něj bude starat celý tým lékařů, které bude potřebovat,“ popsala ráno novinářům ředitelka nemocnice Miriam Lapuníková.

Ministr obrany Robert Kaliňák (Směr) uvedl, že premiérův zdravotní stav zůstává vážný zejména kvůli komplikovanosti jeho zranění. „Ale chceme věřit, že se nám tu situaci podaří zvládnout. Chci poděkovat všem zdravotníkům nemocnice, protože podali extrémní výkon,“ řekl.

S dalšími informacemi se odkázal na výstupy po jednání vlády a bezpečnostní rady státu v Bratislavě. A přislíbil veřejnosti, že bude o zdravotním stavu premiéra pravidelně informována.

Útočník vystřelil pětkrát

Slovenského premiéra Roberta Fice postřelil v Handlové na středním Slovensku útočník, kterého okamžitě zadržela policie. Zaútočil ve chvíli, kdy šel Fico pozdravit své příznivce. Padlo pět výstřelů, které způsobily premiérovi mnohočetná zranění.

Slovenská média informují o tom, že atentátník působil, že chce podat Robertu Ficovi ruku. Hned po střelbě nastal na místě zmatek. Premiéra policie transportovala okamžitě do nemocnice, kam dorazil letecky kolem 16. hodiny.

Po střelbě přerušil své jednání slovenský parlament. „Neobešlo se to bez velmi emotivních vystoupení. Poslanec Richard Glück (Směr) začal křičet na poslance opozice, že jsou za to zodpovědní. Andrej Danko (SNS) obvinil novináře, že jsou za to zodpovědní,“ řekl Radiožurnálu šéfredaktor serveru aktuality.sk Peter Bárdy.

Politici ze slovenské vládní koalice společně vystoupili na tiskové konferenci. I na ní zaútočili na opozici a „liberální média“, která z atentátu obvinili.

Odsouzení útoku

Slovenští politici útok ostře odsoudili a popřáli svému premiérovi brzké uzdravení. „Jsem šokovaná. Robertu Ficovi přeji v této kritické chvíli mnoho sil, aby se z útoku zotavil,“ napsala na facebook slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

„Jsem zděšený z toho, kam může vést nenávist k jinému politickému názoru. Atentát na jednoho z nejvyšších ústavních činitelů je bezprecedentním ohrožením slovenské demokracie,“ uvedl na facebooku budoucí slovenský prezident Peter Pellegrini. Ficovi přeje co nejrychlejší uzdravení a zotavení.

K incidentu se vyjádřil i předseda opoziční strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka, který uvedl, že je střelbou šokovaný a zhrozený. „Jakékoliv násilí jednoznačně a ostře odsuzujeme. Věříme, že premiér Fico bude v pořádku a že tento hrozný čin bude co nejdřív objasněn,“ napsal na X.

Přání brzkého uzdravení přišlo i od českých politiků. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že násilí ve společnosti se nesmí tolerovat a není pro něj ve společnosti místo. Prezident Pavel pak označil útok za odsouzeníhodný, ať už je motivace atentátníka jakákoliv. „Měl by být pro nás varováním, kam až může vést prohlubování nevraživosti a agresivity ve společnosti. Robertu Ficovi přeji, aby z tohoto incidentu vyšel bez následků,“ napsal Pavel.