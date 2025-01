ONLINE: Finsko varuje před ruskými reformami. Počet vojáků by se díky nim zvýšil o 30 procent

Plánované ruské vojenské reformy, které by zvýšily počet ruských vojáků o 30 procent, představují hrozbu pro Severoatlantickou alianci a je třeba na ně reagovat ostražitě, uvedl ve čtvrtek podle agentury Reuters šéf finské vojenské zpravodajské služby Pekka Turunen. Sledujeme online Helsinky 19:32 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet ruských vojáků v blízkosti Finska by se mohl oproti období před válkou na Ukrajině zdvojnásobit až ztrojnásobit zejména v přilehlé ruské oblasti Karélie (ilustrační foto) | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Finsko, které sdílí s Ruskem nejdelší hranici Evropské unie, vstoupilo do NATO v roce 2023; jeho severský soused Švédsko následoval Finy v březnu 2024. Obě země tak učinily v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

Finská vojenská zpravodajská služba ve výročním přehledu, který byl zveřejněn ve čtvrtek, upozornila, že Moskva oznámila plány na reformu své armády do konce roku 2026.

„Ano, jedná se o hrozbu pro NATO, zejména pokud bude plán realizován,“ řekl Turunen agentuře Reuters. Dodal, že si myslí, že Rusko může svých cílů reálně dosáhnout do roku 2030. Turunen uvedl, že ruské zvýšení počtu vojáků o 30 procent by znamenalo, že celková síla ruské armády by dosáhla 1,5 milionu vojáků. „Musíme být ostražití,“ dodal.

Podle Turunena by se počet ruských vojáků v blízkosti Finska mohl oproti období před válkou na Ukrajině zdvojnásobit až ztrojnásobit zejména v přilehlé ruské oblasti Karélie; stávající jednotky na Kolském poloostrově a v okolí Petrohradu by Rusko zřejmě posílilo.

Ruský ministr obrany v prosinci 2024 prohlásil, že Moskva musí být v příštím desetiletí připravena bojovat proti NATO v Evropě. Rusko zahájilo svou rozsáhlou invazi na Ukrajinu 24. února 2022.