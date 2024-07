ONLINE: Harrisová strávila přes 10 hodin telefonáty, aby si zajistila podporu. Republikáni už na ni útočí

Američtí Demokraté se postupně sjednocují za viceprezidentkou Kamalou Harrisovou jako pravděpodobnou stranickou kandidátkou do listopadových prezidentských voleb. Její nominaci pro souboj o Bílý dům podpořil současný prezident Joe Biden, když svou vlastní kandidaturu v neděli stáhl. Republikánští rivalové okamžitě ještě zesílili kritiku vůči Harrisové i Bidenovi. Na změny v demokratické kampani reagují politici ve Spojených státech i ve světě. Sledujeme online Washington 17:09 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Harrisová po stažení kandidatury Bidena strávila přes deset hodin telefonováním ve svém viceprezidentském sídle, aby si zajistila podporu pro nominaci do listopadových prezidentských voleb | Foto: Tobias Schwarz | Zdroj: Reuters

Odstoupení prezidenta Joa Bidena bylo rozhodnutím na poslední chvíli, o kterém v dostatečném předstihu nevěděli ani členové jeho administrativy. K rozhodnutí došlo podle serveru Politico poté, co Bidenovi jeho spolupracovníci ukázali interní průzkum, který dopadl katastrofálně.

Demokraté podle průzkumu prohrávali ve státech jako je Virginie či Nové Mexiko, kde si nemysleli, že budou muset vynaložit velké prostředky, aby vyhráli.

Republikáni po oznámení Bidenova stažení a jeho podpory Harrisové okamžitě reagovali. Kampaň exprezidenta Donalda Trumpa začala Kamalu Harrisovou spojovat s většinou rozhodnutí administrativy Joea Bidena – například s republikány hodně kritizovanou migrační politikou.

Donald Trump taky oznámil, že Harrisová podle něj není o nic lepší kandidát, než sám Biden. A šéf republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů Mike Johnson řekl, že by Biden neměl odstoupit jen z boje o Bílý dům, ale rovnou i z funkce prezidenta.

Demokratická podpora

Harrisová nyní potřebuje získat stranickou nominaci, kterou stále nemá jistou, i když je velmi pravděpodobnou kandidátkou na prezidenta. Rychle se za ní semklo množství zákonodárců, kteří mnohdy měli výhrady vůči Bidenovi, ale i třeba bývalý prezident Bill Clinton a jeho manželka, sama neúspěšná prezidentská kandidátka a ministryně zahraničí Hillary.

Barack Obama, kterému Biden dělal viceprezidenta, se ale vyslovil pro otevřenější souboj o nominaci na stranickém sjezdu. Ten začne 19. srpna a Harrisová zatím má podporu víc než pěti set delegátů. Celkem jich ale bude potřebovat skoro 4x víc.

Výraznou podporu má ale Harrisová například od sponzorů strany, jen drobní dárci od Bidenova nedělního prohlášení straně poslali 50 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes miliardu korun.

Americký list The New York Times píše, že Harrisová po stažení kandidatury Bidena strávila přes deset hodin telefonováním ve svém viceprezidentském sídle, aby si zajistila podporu pro nominaci do listopadových prezidentských voleb. Volala více než stovce kongresmanů, stranickým lídrům, guvernérům i aktivistům.

Reakce politiků mimo USA

Reakce politiků mimo Spojené státy byly podle očekávání opatrnější. Evropští politici většinou především ocenili Bidenovu dosavadní práci v Bílém domě. Například britský premiér Keir Starmer byl jeden z těch, kdo zdůraznili, že Biden upřednostnil zájmy země a své strany před osobními ambicemi. „Respektuji jeho rozhodnutí, které nebylo lehké. Vím, že se rozhodoval podle toho, co je především v zájmu Američanů.“

K Harrisové se Starmer příliš vyjadřovat nechtěl. Podle něj je nejdřív na amerických demokratech, aby rozhodli. Podobně německý kancléř, Olaf Scholz, který měl k Bidenovi neskrývaně blízko, řekl, že si Biden za své rozhodnutí zaslouží uznání.

Postoj Ruska a Izraele

Rusko podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova Bidenovo odstoupení nepřekvapilo. K Harrisové Peskov poznamenal, že dosud nebyla v oblasti rusko-amerických vztahů aktivní, respektive k nim nepřispěla, až na některá prohlášení, která označil jako „nikoliv přátelská“.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který v týdnu míří do Washingtonu, dodal, že Izrael zůstane klíčovým americkým spojencem bez ohledu na Bidenovo odstoupení z boje o Bílý dům.

Izraelská i arabská média ale zdůrazňují, že s Bidenovým odstoupením v Bílém domě skončí poslední prezident, který se otevřeně označuje za stoupence Izraele. A dodávají, že pokud demokrati vyberou Harrisovou, a i když třeba Harrisová uspěje ve volbách, dá se od USA čekat výrazně kritičtější přístup k Izraeli.