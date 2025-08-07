ONLINE: Informace o tanku za ruské občanství. Vojáka z texaské základny zadržely úřady kvůli špionáži
Americké úřady ve středu zadržely vojáka podezřelého z pokusu o špionáž ve prospěch Ruska. Píší to agentury. Podle úřadů se voják snažil předat tajné informace agentovi ruské rozvědky o americkém tanku M1A2 Abrams. Výměnou za to měl dostat ruské občanství.
Podle prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti se dvaadvacetiletý voják sloužící na základně Fort Bliss v Texasu pokusil „předat utajované vojenské informace o slabinách amerického tanku“.
Podle prohlášení úřadů se voják snažil navázat kontakty s ruským ministerstvem obrany od května tohoto roku. V červenci se pak setkal s osobou, o které se domníval, že je agentem ruských tajných služeb. Na schůzce mu předal datovou kartu, která údajně obsahovala citlivé údaje o hlavním tanku americké armády. Voják měl pro Rusko sehnat také konkrétní součástku tanku.
Podle prohlášení zástupců Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a armády případ ukazuje, jak závažné hrozbě čelí americké ozbrojené síly.
Tanky M1 Abrams a jejich různé modely tvoří páteř obrněných jednotek americké armády. Podle dřívějších informací několik těchto strojů poskytly Spojené státy i Ukrajině, aby se mohla bránit proti ruské invazi.