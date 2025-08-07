ONLINE: Informace o tanku za ruské občanství. Vojáka z texaské základny zadržely úřady kvůli špionáži

Americké úřady ve středu zadržely vojáka podezřelého z pokusu o špionáž ve prospěch Ruska. Píší to agentury. Podle úřadů se voják snažil předat tajné informace agentovi ruské rozvědky o americkém tanku M1A2 Abrams. Výměnou za to měl dostat ruské občanství.

Sledujeme online Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Američtí vojáci u tanku M1A2 Abrams

Voják měl pro Rusko sehnat i konkrétní součástku tanku M1A2 (ilustrační foto) | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

Podle prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti se dvaadvacetiletý voják sloužící na základně Fort Bliss v Texasu pokusil „předat utajované vojenské informace o slabinách amerického tanku“.

‚Úplné proniknutí do letového procesu.‘ Brněnský Dogfight Boss dal Ukrajincům už druhý simulátor F-16

Číst článek

Podle prohlášení úřadů se voják snažil navázat kontakty s ruským ministerstvem obrany od května tohoto roku. V červenci se pak setkal s osobou, o které se domníval, že je agentem ruských tajných služeb. Na schůzce mu předal datovou kartu, která údajně obsahovala citlivé údaje o hlavním tanku americké armády. Voják měl pro Rusko sehnat také konkrétní součástku tanku.

Podle prohlášení zástupců Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a armády případ ukazuje, jak závažné hrozbě čelí americké ozbrojené síly.

Tanky M1 Abrams a jejich různé modely tvoří páteř obrněných jednotek americké armády. Podle dřívějších informací několik těchto strojů poskytly Spojené státy i Ukrajině, aby se mohla bránit proti ruské invazi.

dci, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme