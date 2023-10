ONLINE: Izrael v noci ostřeloval pozice Hizballáhu v Libanonu, USA vydaly varování před cestami do země

Izrael v noci na středu znovu ostřeloval pozice ozbrojenců z Hizballáhu na jihu Libanonu. Podle serveru listu The Times of Israel tak reagoval na útoky radikálního šíitského hnutí. Spojené státy zatím své občany varovaly, aby do Libanonu kvůli zhoršené bezpečnostní situaci vůbec necestovali.

Tel Aviv/Bejrút 6:26 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít