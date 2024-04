ONLINE: ‚Jako Hitler s Československem.‘ Jestli Putin získá Ukrajinu, bude silnější, varuje polský ministr

Pokud by ruský prezident Vladimir Putin dobyl Ukrajinu, udělal by podle Sikorského to, „co (Adolf) Hitler udělal s Československem“, tedy zmocnil by se průmyslu okupované země, Ukrajince zmobilizoval do ruské armády a poslal je bojovat dále na západ.

„Polovina německých tanků, které zaútočily na Polsko v roce 1939, byla ve skutečnosti česká. Tedy – jestli Putin získá Ukrajinu, bude silnější. A tehdy budeme mít větší problém,“ varoval Sikorski.

„Je lepší zastavit Putina na Ukrajině, 500 či 700 kilometrů na východ odtud,“ odpověděl na otázku, zda by mělo smysl poslat na Ukrajinu pozemní vojska.

Ruské rezervy nejsou neomezené a samo Rusko není neporazitelné, míní šéf polské diplomacie. Sikorski připomněl, že války mohou končit i ekonomickým zhroucením jedné strany, jak se to stalo Německu v první světové válce.

‚Sankce fungují‘

Rusko už utratilo polovinu svého rezervního fondu a přišlo o nejvýnosnější odbytiště pro svou ropu a plyn, kterou musí prodávat Indii a Číně s velkou slevou.

„Naše sankce fungují, ale sankce nikdy nepůsobí okamžitě,“ řekl ministr, který očekává, že „za rok či za dva“ se projeví opravdové potíže v ruské ekonomice. A upozornil i na to, že Ukrajinci byli s to osvobodit skoro polovinu dříve okupovaného území a zjevně vítězí ve válce o Černé moře, díky čemuž mohou vyvážet obilí do světa.

Sikorski doufá, že i pravděpodobný republikánský kandidát do Bílého domu Donald Trump si uvědomil, že odpor proti poskytnutí pomoci Ukrajině není ve Spojených státech populární a škodí jeho vyhlídkám na znovuzvolení.

Ministr připomněl, že Trump neprotestoval proti hlasování o balíku pomoci ve Sněmovně reprezentantů. A také právě Trumpova administrativa ještě před válkou poslala Ukrajincům protitankové zbraně, tedy tehdy, kdy to jiné země nedělaly.

„(Trumpův postoj) není tak černobílý, jak někteří soudí,“ dodal. „Děkuji za možnost ke kritice našich nejdůležitějších spojenců, ale neudělám to,“ odvětil na dotaz ohledně Trumpových rozporuplných postojů k NATO.

Výdaje na obranu

Polsko výdaje na obranu zvyšuje, nyní vynakládá čtyři procenta hrubého domácího produktu, tedy je na úrovni Spojených států amerických, a příští rok to může být ještě více.

„Pro nás je to existenční otázka,“ vysvětlil Sikorski. Připomněl, že v dějinách Rusko mnohokrát napadlo Polsko, ale domnívá se, že tentokrát by Rusko prohrála, protože „jako Západ jsme mnohem silnější“.

Na mnichovské bezpečnostní konferenci se Sikorskému zdáli němečtí politici spokojeni tím, že potrvá čtyři či pět let, než Rusko bude připraveno zaútočit, a to už bude Německo také nachystáno.

„Ale jde o to, že než Rusko dorazí do Německa, bude mít na cestě ještě pár dalších zemí,“ upozornil. Před útokem na Ukrajinu Putin líčil tuto zemi jako uměle vzniklý útvar, podobně jako bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv nyní hovoří o Lotyšsku.

„Tyto hrozby už nemůžeme pokládat výlučně za šílené tlachání, protože ti lidé dokázali, že jsou schopni šílené nápady uskutečnit,“ řekl.

Nebezpečí ale podle ministra není akutní, Rusové nyní nejsou s to porazit Ukrajinu, a tedy nejsou připraveni zaútočit na Západ. Také museli stáhnout část vojsk z Kaliningradské oblasti, čímž předvedli, že sami útok NATO nečekají.