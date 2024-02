ONLINE: ‚Je třeba být podezřívavý.‘ Polský ministr nevěří Putinovým výrokům o neútočení

Polský vicepremiér a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nevěří ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který v rozhovoru s americkým moderátorem Tuckerem Carlsonem odmítl, že by Rusko mohlo napadnout další země východní Evropy, jako je třeba Polsko. Sledujeme online Varšava/Moskva 21:54 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin si podává ruku s moderátorem Tuckerem Carlsonem před rozhovorem v Kremlu | Zdroj: Profimedia

Kosiniak-Kamysz v pátek podle polských médií řekl, že „čím více se opakuje, že něco není v plánu, o to více je třeba být podezřívavý“. Připomněl, že předloni před začátkem invaze na Ukrajinu Moskva popírala, že by chystala vpád do sousední země.

U hranic soustředila velké množství jednotek a tvrdila, že jde o cvičení nebo o zkoušky operačních schopností. Ruská armáda pak na Ukrajinu zaútočila ze země, ze vzduchu i z moře 24. února 2022.

Kosiniak-Kamysz řekl, že Putinovy výroky „nemají žádnou věrohodnost“.

Před několika dny tento lidovecký politik připomněl, že ještě těsně před ruským vpádem na Ukrajinu někteří předpokládali, že se nic takového nestane. „Polsko musí být připravené na nejtěžší variantu, jaká nás může potkat,“ upozornil s tím, že v situaci, kdy za polskými hranicemi zuří válka „je nutné, abychom byli přichystáni na každý scénář“.

Polsko v uplynulých letech výrazně zvýšilo výdaje na obranu, letos to bude podle různých kritérií 3,1 až 4,1 procenta HDP. Členské státy NATO přitom na obranu mají vydávat alespoň dvě procenta HDP.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024