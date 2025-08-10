ONLINE: Jeden člověk zemřel při ukrajinském dronovém útoku v Saratovské oblasti, uvedly úřady
Jeden člověk zemřel v důsledku ukrajinského dronového útoku v ruské Saratovské oblasti, uvedl v neděli místní gubernátor Roman Busargin. Útok také podle něj poškodil průmyslový podnik.
„Jeden z bezpilotních letounů dopadl na dvůr obytného domu,“ napsal Busargin na Telegramu. „Při útoku jsou zranění. Předběžně jedna osoba zemřela,“ dodal.
Předtím Busargin informoval o škodách, které v důsledku útoku vznikly na blíže neupřesněném průmyslovém podniku. Na místě podle něj pracují záchranné služby.
Ruský letecký úřad Rosaviacija podle státní agentury TASS nařídil přerušit provoz na Gagarinově letišti v Saratově.
Saratovská oblast se nachází jihovýchodně od Moskvy na hranicích s Kazachstánem. Od nejbližšího území pod kontrolou Ukrajiny je vzdálená několik set kilometrů.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022 a součástí bojů je ostřelování a vzdušné útoky obou stran na různé cíle na území nepřítele. Obě strany popírají, že by útočily na civilisty. Během konfliktu jich však zemřely tisíce, drtivou většinu obětí tvoří Ukrajinci, napsala dříve agentura Reuters.