ONLINE: Jeden člověk zemřel při ukrajinském dronovém útoku v Saratovské oblasti, uvedly úřady

Jeden člověk zemřel v důsledku ukrajinského dronového útoku v ruské Saratovské oblasti, uvedl v neděli místní gubernátor Roman Busargin. Útok také podle něj poškodil průmyslový podnik.

Moskva Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ukrajinský voják střílí z kulometu na ruský dron během noční směny v Charkovské oblasti na Ukrajině (fotografie z 2. června)

„Jeden z bezpilotních letounů dopadl na dvůr obytného domu,“ uvedl Busargin (ilustrační foto) | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

„Jeden z bezpilotních letounů dopadl na dvůr obytného domu,“ napsal Busargin na Telegramu. „Při útoku jsou zranění. Předběžně jedna osoba zemřela,“ dodal.

Zelenskyj: Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům. Řešení konfliktu s Ruskem bez Kyjeva je proti míru

Číst článek

Předtím Busargin informoval o škodách, které v důsledku útoku vznikly na blíže neupřesněném průmyslovém podniku. Na místě podle něj pracují záchranné služby.

Ruský letecký úřad Rosaviacija podle státní agentury TASS nařídil přerušit provoz na Gagarinově letišti v Saratově.

Saratovská oblast se nachází jihovýchodně od Moskvy na hranicích s Kazachstánem. Od nejbližšího území pod kontrolou Ukrajiny je vzdálená několik set kilometrů.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022 a součástí bojů je ostřelování a vzdušné útoky obou stran na různé cíle na území nepřítele. Obě strany popírají, že by útočily na civilisty. Během konfliktu jich však zemřely tisíce, drtivou většinu obětí tvoří Ukrajinci, napsala dříve agentura Reuters.

adn, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme