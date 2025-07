ONLINE: Jediné ruské letadlové lodi hrozí, že skončí ve šrotu, uvádí ruský deník Izvestija

Jediné ruské letadlové lodi Admirál Kuzněcov hrozí, že skončí ve šrotu, upozornil ruský list Izvestija. Ministerstvo obrany již zastavilo opravu a modernizaci plavidla a velitelství vojenského námořnictva a vedení ruských loděnic v nejbližší době rozhodnou o dalším osudu vlajkové lodi ruského námořnictva. Experti nevylučují, že morálně i fyzicky zastaralou letadlovou loď odepíšou a odešlou do šrotu, napsal deník s odvoláním na své zdroje. Sledujeme online Moskva 6:30 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oprava Admirála Kuzněcova začala ještě v roce 2017 po návratu ze Středozemního moře, kde se zúčastnil vojenských operací v Sýrii | Zdroj: Profimedia

Loděnice odkázaly dotazy listu na ministerstvo obrany, které se nevyjádřilo, dodaly Izvestija. Ruští experti jsou podle listu v názorech na letadlové lodi rozděleni. Někteří je pokládají za nezbytné, druzí je zatracují.

„Letadlové lodě jsou velice drahá a neefektivní námořní zbraň. Budoucnost patří nosičům robotizovaných zbraní a bezpilotních letounů,“ usoudil bývalý velitel Tichooceánské flotily admirál Sergej Avakjanc.

Rusko přesto ve svých námořních plánech do roku 2030 počítá s tím, že Severní a Tichooceánská flotila by měly disponovat uskupením okolo letadlové lodi, upozornil kontraadmirál Michail Čekmasov. Připustil, že na to se ale sotva najdou peníze, když pro Rusko je nyní hlavní dosáhnout vítězství ve válce proti Ukrajině.

Oprava Admirála Kuzněcova začala ještě v roce 2017 po návratu ze Středozemního moře, kde se zúčastnil vojenských operací v Sýrii. U syrských břehů zanechal Admirál Kuzněcov podle expertů spíše rozpačitý dojem.

Loď budila posměch oblaky hustého černého kouře z komína, které naznačovaly problémy s pohonem. A kritika zazněla poté, co při přistávání havarovala dvě letadla. Námořnictvo později oznámilo, že vynaloží desítky miliard rublů na modernizaci.

Smůla ruskou letadlovou loď provází dlouhodobě - v říjnu 2018 se v Murmansku potopil největší ruský plovoucí dok právě v okamžiku, kdy z něj Admirál Kuzněcov vyplouval. Plavidlo zasáhl jeden ze dvou padajících jeřábů. Ukázalo se také, že oprava lodních turbín bude muset být rozsáhlejší, než se plánovalo.

Podle původních plánů měly opravy skončit v roce 2022, kdy se měl Admirál Kuzněcov vrátit do služby. Avšak loňská inspekce ministra obrany Andreje Belousova shledala stav lodi neuspokojivým. Jediná ruská letadlová loď byla známá pod čtyřmi dalšími názvy: Projektovala se s označením Sovětský svaz, pak Riga a po smrti sovětského vůdce Leonida Brežněva byla přejmenována po něm.

Na vodu byla spuštěna v Mykolajivu na jihu Ukrajiny roce 1985 a o dva roky později se dostavovala jako Tbilisi. V roce 1990 byla konečně pojmenována po sovětském admirálovi Nikolaji Kuzněcovovi, který se v předvečer druhé světové války stal ve 34 letech nejmladším ministrem námořnictva.

Sovětské loďstvo pod jeho velením výrazně posílilo. Po rozpadu Sovětského svazu Rusko nechalo loď rychle odplout z Černého moře, aby ji nezískala Ukrajina. V roce 2000 se Admirál Kuzněcov zúčastnil cvičení, během kterého se potopila ponorka Kursk.