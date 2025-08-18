ONLINE: ‚Jednoduchý cíl, zastavit zabíjení.‘ K jednání Trumpa a Zelenského se připojili evropští lídři

K americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému se po jejich dvoustranném jednání v Bílém domě připojili lídři klíčových evropských zemí a zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie. Trump podle agentur dosavadní průběh dne označil za úspěšný a na úvod schůzky v širším formátu hovořil o chystaném trojstranném jednání se Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

V Bílém domě jednali přední evropští lídři a americký prezident Donald Trump

V Bílém domě jednali přední evropští lídři a americký prezident Donald Trump

Trump na úvod poděkoval všem lídrům za jejich účast na jednání. „Proběhli důležité diskuze, které by měli vést k ukončení zabíjení. Je to jednoduchý cíl, chceme zastavit zabíjení,“ uvedl.

Ukončil jsem šest válek. Ukončím i tuto, řekl Trump při setkáním se Zelenským v Oválné pracovně

Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že na jednání s Trumpem hovořil o citlivých otázkách, včetně bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Důležitost takových záruk na úvod jednání zdůraznila také například šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Bezpečnost Ukrajiny závisí na Spojených státech a na dalších lídrech, kteří jsou zde, kteří se připojili online, kteří nás podporují ve svých srdcích, kteří jsou na straně Ukrajiny a našeho národa. Všichni chceme ukončit tuto válku. Je důležité, že Spojené státy vysílají tento silný signál,“ zdůraznil Zelenskyj. 

Podle prezidenta USA je možnost uzavření dohody, která by zajistila mír na Ukrajině, reálná. Trump také novinářům řekl, že by byl raději, kdy bylo možné dosáhnout okamžitého klidu zbraní, ale vyjádřil naději, že půjde uzavřít dohodu, která bude sloužit jako odstrašující prostředek k další agresi.

12:21

Romancov: O zárukách pro Ukrajinu bez členství v NATO mluví Wittkoff. Jenže ten není kompetentní

Trump také sdělil, že po jednáních se Zelenským a evropskými státníky má v plánu telefonát s Putinem, s nímž se osobně sešel v pátek na Aljašce. V této souvislosti americký prezident i jeho ukrajinský protějšek hovoří o možnosti uspořádat trojstranné jednání.

„Všichni kolem tohoto stolu jsou tady kvůli míru. Pro dosažení dlouhodobého míru na Ukrajině a v celé Evropě jsou potřeba bezpečnostní záruky,“ prohlásil na jednání francouzský prezident Emmanuel Macron.

„Je potřeba v dalších letech a desetiletích silná ukrajinská armáda. My jsme pracovali v koalici ochotných v rámci NATO, abychom vytvořili různé pilíře bezpečnostních záruk. Evropané jsou připraveni nést spravedlivý podíl v těchto zárukách. Můžete s námi počítat, jako my můžeme počítat s vámi, abychom zajistili mír na Ukrajině a v Evropě,“ dodal.

