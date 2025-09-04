ONLINE: ‚Jsem hrdý,‘ řekl Fiala. Ukrajina letos dostala z české iniciativy zatím 1,1 milionu kusů munice
Ukrajina dostala díky české muniční iniciativě letos dosud 1,1 milionu kusů velkorážové munice. Po čtvrtečním jednání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Markem Ruttem v Praze to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Loni iniciativa Ukrajině, která se čtvrtým rokem brání ozbrojené ruské agresi, pomohla dodat 1,5 milionu nábojů. Letošním cílem je tento počet vyrovnat, podle Fialy se pravděpodobně podaří ho překonat.
Iniciativa ukazuje, že i menší země může hrát významnou roli a výrazně přispívat k evropské bezpečnosti, uvedl Fiala.
„Jsem hrdý, že se ČR v době vlády, kterou vedu, změnila z jakéhosi černého pasažéra na zemi, která je aktivním spojencem a plní své závazky, které přijala při svém vstupu do NATO,“ připomněl premiér plány na navyšování obranného rozpočtu na tři procenta HDP do roku 2030 a pět procent do roku 2035.
Fiala řekl, že investice do obrany se odrážejí také v modernizaci české armády.
„Investice do obranného průmyslu přispívají naší bezpečnosti, ale také posilují naši ekonomiku, soběstačnost, vytvářejí nová pracovní místa a z toho profitujeme všichni,“ uvedl premiér.
Ocenil, že se NATO snaží o posilování výroby v členských zemích.
Rutte označil ČR za spolehlivého partnera, který přispívá k odstrašující síle NATO. Česko stojí při svých spojencích a ti budou stát při něm, dodal.
„Váš obranný průmysl je velmi silný, bavíme se o tom, jak budeme ty kapacity ještě navyšovat,“ uvedl. NATO totiž podle něj musí posilovat, aby dokázalo dlouhodobě čelit Rusku.
Česko podle Rutteho pevně stojí při Ukrajině od úplného počátku ruské invaze. „Muniční iniciativa je opravdu velký úspěch,“ řekl. Dodávky munice podle Rutteho Ukrajině velmi pomáhají. „Doufáme, že to přispěje k tomu, že bude dosaženo míru,“ doplnil.
Vyzdvihl i účast ČR v dalších projektech NATO či na školení ukrajinských pilotů.