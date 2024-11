ONLINE: Jsme vážně znepokojeni. Vstup KLDR do války má dopad na bezpečnost Asie, řekl japonský ministr

Nasazení severokorejských vojáků do bojů proti Ukrajině má mimořádně významný dopad na bezpečnost ve východní Asii. Podle agentury AFP to v sobotu při návštěvě Kyjeva řekl japonský ministr zahraničí Takeši Iwaya. Sledujeme online Kyjev 15:57 16. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nasazení severokorejských vojáků do bojů proti Ukrajině má mimořádně významný dopad na bezpečnost ve východní Asii (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Nejenže to prohloubí vážnost situace na Ukrajině, ale bude to mít také mimořádně významné důsledky pro bezpečnostní situaci ve východní Asii,“ řekl k zapojení KLDR do války na straně Ruska šéf japonské diplomacie. „Jsme tímto vývojem vážně znepokojeni a důrazně jej odsuzujeme,“ dodal a slíbil další podporu zemi napadené Ruskem.

Podle odhadů amerických, jihokorejských a ukrajinských zpravodajských služeb vyslala KLDR do Ruska až 12 000 vojáků. Minulý týden ukrajinští představitelé uvedli, že mezi ukrajinskými a severokorejskými jednotkami se poprvé odehrály boje v ruské Kurské oblasti, kam ukrajinské síly vpadly letos v srpnu.

Severní Korea v posledních letech utužila vojenské vztahy s Moskvou. Ruský prezident Vladimir Putin v červnu navštívil Pchjongjang, kde s vůdcem Kim Čong-unem podepsal obrannou dohodu. Obě země slíbily, že bezodkladně vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války.

Japonsko spolu s dalšími členy skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 podporuje Ukrajinu a zároveň od začátku ruské invaze v únoru 2022 uplatňuje protiruské hospodářské sankce. Iwaja po svém nástupu do úřadu letos v říjnu potvrdil pokračování dosavadní politiky Tokia nedodávat Kyjevu smrtící zbraně, a to ani v reakci na zprávy o zapojení KLDR do konfliktu.