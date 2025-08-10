ONLINE: Kallasová svolala ministry zahraničí EU. V pondělí budou řešit schůzi Trumpa a Putina i Gazu

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v neděli oznámila, že nechala svolat na pondělí jednání ministrů zahraničí EU v souvislosti s chystanou schůzí prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Uvedla to agentura Reuters. Trump a Putin by měli jednat o vyřešení války na Ukrajině. Podle Kallasové se musí jakékoliv dohody mezi USA a Ruska účastnit Ukrajina a evropské státy.

V pátek bude na Aljašce Trump jednat s Putinem o možnosti ukončit válku na Ukrajině. Trump zmínil, že dohoda si zřejmě vyžádá výměnu území. To znepokojilo Ukrajinu i její evropské spojence, kteří zatím nejsou pozvaní na summit na Aljašce. Podle prohlášení lídrů evropských států je nutné nejdříve zajistit příměří.

Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez ní, uvedli evropští lídři. Pro jednání je dle nich nutné příměří

O situaci by měli jednat v pondělí ministři zahraničí EU. „Jakákoliv dohoda mezi USA a Ruskem musí zahrnout Ukrajinu a EU, protože se týká bezpečnosti Ukrajiny a celé Evropy,“ uvedla v neděli Kallasová. Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již řekl, že dohodu o válce na Ukrajině nelze uzavřít bez Kyjeva.

V sobotu o nových snahách amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku na Ukrajině jednali poradci pro národní bezpečnost některých evropských zemí s britským ministrem zahraničí Davidem Lammym a americkým prezidentem J.D. Vancem.

Kallasová také uvedla, že ministři budou jednat i o situaci v Pásmu Gazy.

