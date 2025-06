ONLINE: Kanada podlehla tlaku USA. Skupina G7 nevydá důrazné prohlášení k válce na Ukrajině

Podle stejného zdroje se americká strana snažila prosadit mírnější znění prohlášení. Kanada, která hostí summit G7 v Kananaskisu, ale to odmítla s tím, že by to nebylo spravedlivé vůči Ukrajině.

Formulace, na níž se dohodlo zbývajících šest členů uskupení, bude obsažena v prohlášení, které má později vydat kanadský premiér Mark Carney, uvedl činitel.

Summitu G7 se v úterý rovněž zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z jeho plánovaného setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ale sešlo v důsledku Trumpova předčasného odjezdu ze summitu.