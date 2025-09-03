ONLINE: Kim Čong-un slíbil Rusku pomoc, jak to bude možné. ‚Je to bratrská povinnost,‘ řekl
KLDR je ochotna Rusku pomoci, jak jen to bude možné, řekl ve středu severokorejský vůdce Kim Čong-un ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi na začátku jejich dvoustranné schůzky v Pekingu. Podle agentury Reuters Putin naopak Kimovi poděkoval za nasazení severokorejských vojáků ve válce proti Ukrajině.
„Jsme ochotni Rusku pomoci, je to bratrská povinnost. Spolupráce od loňského června posílila a měli bychom usilovně pracovat na jejím dalším posílení v různých oblastech,“ řekl podle agentury Kim před novináři na začátku schůzky, která následovala po rozsáhlé vojenské přehlídce zorganizované Čínou k 80. výročí konce druhé světové války.
Severokorejský vůdce svými slovy odkazoval na dohodu o strategickém partnerství, kterou s Putinem podepsali v loňském roce. Zavázali se v ní k vzájemné pomoci v případě, že některá ze zemí bude čelit agresi.
„Jak je známo, z vaší iniciativy se vaše speciální jednotky podílely na osvobození Kurské oblasti (od ukrajinských sil). Vaši vojáci bojovali odvážně a hrdinně. Rád bych poznamenal, že nikdy nezapomeneme na oběti, které vaše ozbrojené síly a rodiny vašich vojáků utrpěly. Žádám vás, abyste vyřídil všem občanům KLDR má nejvřelejší slova vděčnosti,“ prohlásil ruský prezident.
Z jeho rozkazu zahájily ruské síly v roce 2022 rozsáhlou ozbrojenou invazi na Ukrajinu, která se od té doby se západní pomocí brání. Ukrajinská armáda v létě 2024 v překvapivé operaci obsadila část ruské Kurské oblasti, odkud byla ruskými silami vytlačena až na jaře letošního roku. Severokorejští vojáci se právě tam zapojili do bojů.
Putin je v Číně od neděle, kde se účastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Ten se konal v přístavním městě Tchien-ťin a ruský prezident hovořil mimo jiné s indickým premiérem Naréndrou Módím nebo se svým íránským či tureckým protějškem. Kim přijel do Pekingu v úterý svým obrněným vlakem.
Oba vůdci ve středu doprovázeli čínského prezidenta na pekingském náměstí Tchien-an-men, kde se konala vojenská přehlídka. Čínská armáda tam ukázala své strategické zbraně, hypersonické střely nebo nové kybernetické či informační podpůrné jednotky.
Mezi hosty byli zástupci Slovenska, Srbska, Běloruska, Barmy, Kuby nebo Vietnamu. Naopak představitelé USA, západní Evropy, Japonska, Indie či Jižní Koreje se nezúčastnili.