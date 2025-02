ONLINE: Konec konfliktu vyžaduje ústupky všech stran, řekl Rubio. Termín dalších jednání zatím není

„První krok na dlouhé a složité cestě,“ popsal úterní jednání Rubio, podle kterého musí k ukončení jakéhokoliv konfliktu dojít k ústupkům ze strany všech zúčastněných. „Evropská unie bude muset v určitou chvíli být u jednacího stolu, protože i oni uvalili sankce (na Rusko),“ dodal ministr.

„Musí to být trvalý konec války, ne nějaký dočasný konec, jakého jsme byli svědky v minulosti,“ řekl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Mike Waltz. „Realitou je, že předmětem debaty bude území a předmětem debaty budou také bezpečnostní záruky,“ dodal.

„Myslím, že je předčasné mluvit o kompromisech. Lze říci, že obě strany spolu začaly komunikovat, začaly si naslouchat. Začal dialog,“ uvedl Kirill Dmitrijev, výkonný ředitel Ruského fondu přímých investic (RDIF). Podle Dmitrijeva se k sobě obě delegace chovaly s respektem, jako rovný s rovným.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Jednání ve vhodný čas

Ruská a americká delegace si podle kremelského poradce vyložily své postoje k urovnání války na Ukrajině a dohodly se, že ohledně tohoto tématu navážou kontakt „ve vhodný čas“ týmy vyjednávačů.

„Američané musí jmenovat své zástupce, my jmenujeme své a pak pravděpodobně přijde práce,“ uvedl Ušakov podle TASS. Kdy se tak stane, podle něj zatím není jasné a rozhodne o tom ruský prezident. „Sám prezident rozhodne, až dostaneme jména amerických účastníků,“ dodal.

Není jasný zatím ani termín setkání Putina a Trumpa. Ale je nepravděpodobné, že se uskuteční příští týden, řekl Ušakov podle TASS po jednání. „Těžko říct,“ odpověděl na dotaz, kdy by se schůzka mohla konat. „Delegace obou zemí musí úzce spolupracovat. Jsme na to připraveni, ale je ještě příliš brzy hovořit o konkrétním období, konkrétních datech,“ uvedl Ušakov.

Z Ukrajiny se vrací armáda invalidů. Trvalé zranění si odneslo na 380 tisíc ruských vojáků Číst článek

Podle TASS zpochybnil dřívější informace agentury Bloomberg, že by se šéf Bílého domu mohl přímo sejít se šéfem Kremlu už příští týden. „Je to nepravděpodobné,“ řekl. Bloomberg minulý týden informoval o chystané schůzce mezi Rusy a Američany tento týden v Rijádu, zmiňoval přitom, že prezidenti by se mohli sejít ke konci měsíce. Ušakov zároveň potvrdil, že o summitu prezidentů se na schůzce hovořilo.

Úterní schůzky se v Rijádu za ruskou stranu účastnili ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a zahraničněpolitický poradce Kremlu Jurij Ušakov. Součástí delegace je podle TASS také ředitel RDIF Kirill Dmitrijev. Spojené státy zastupoval šéf americké diplomacie Marco Rubio, poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Mike Waltz a zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff. Ukrajinští zástupci na úterní jednání pozváni nebyli.