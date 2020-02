ONLINE: Zdravotnická organizace vyzvala vlády, ať zdvojnásobí úsilí. ‚Epidemie je v rozhodujícím bodě.‘

Epidemie nového typu koronaviru dospěla do rozhodujícího bodu. Ve čtvrtek na to upozornil generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vyzval země světa, aby zdvojnásobily své úsilí o účinné zamezení šíření viru. „Virus má pandemický potenciál,“ varoval před novináři. „Není doba pro obavy. Teď je čas podniknout kroky v zájmu zamezení infekce a záchranu životů.“ Sledujeme online Ženeva 16:44 27. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Číňané se chrání proti nákaze rouškami i maskami | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Představitelé WHO podle agentury Reuters rovněž uvedli, že úzce spolupracují s organizátory letošních letních olympijských her v Tokiu. Nedomnívají se přitom, že bude brzy přijato jakékoli rozhodnutí ohledně uskutečnění her v plánovaném termínu od 24. července do 9. srpna.

Jednotlivé země už zpřísněná opatření proti šíření koronaviru několik týdnů přijímají. Například právě Japonsko ve čtvrtek rozhodlo o uzavření základních a středních škol.

Německo ve čtvrtek oznámilo, že Světové zdravotnické organizaci zašle na boj s koronavirem dodatečných 50 milionů eur (téměř 1,3 miliardy korun). WHO přitom tvrdí, že pro tyto účely potřebuje do konce dubna 675 milionů dolarů (přes 15,5 miliardy korun), přičemž mezinárodní společenství jí dosud poslalo jen zlomek této částky.

V Česku testováno 135 vzorků

V Číně se začal nový typ koronaviru šířit začátkem loňského prosince, do Evropy se nemoc dostala zhruba dva měsíce poté. V Evropě je nyní 14 mrtvých, z toho 12 v Itálii, kde se v pátek 21. února vyskytl první případ úmrtí Evropana na nemoc COVID-19, a dva ve Francii.

Itálie je s více než 450 nakaženými třetí zemí po pevninské Číně a Jižní Koreji. Nakažených je celosvětově přes 82 000.

V Česku bylo v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu na nový koronavir dosud testováno 135 vzorků. Žádné podezření na koronavirus se zatím nepotvrdilo.

Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama (za ANO) ale není namístě testovat na koronavirus každého, kdo se vrátil ze severu Itálie. Ve čtvrtek po jednání Ústřední epidemiologické komise řekl, že dotyčný musí přijet z oblasti, kde se nemoc šíří, a mít horečku.

