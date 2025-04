Kyjev a Washington konzultují nový návrh dohody o nerostech, řekl ukrajinský ministr zahraničí

Ukrajinští a američtí vyjednavači konzultují nový návrh dohody o nerostných surovinách. Serveru Ukrajinska pravda to řekl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, která je na návštěvě Ukrajiny, podle agentury Reuters uvedla, že jakékoliv nové dohody o vzácných zeminách s Kyjevem by měly být kompatibilní s evropským právem. Sledovali jsme online Kyjev/Washington 15:31 1. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha (ilustrační foto) | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Ministerstvo zahraničí podle Sybihy obdrželo nový návrh dohody o americkém přístupu k ukrajinským nerostným zdrojům diplomatickou cestou v pátek 28. března.

„Máme za sebou první kolo konzultací,“ uvedl šéf ukrajinské diplomacie na tiskové konferenci v Kyjevě se svým litevským protějškem Kestutisem Budrysem.

Dodal, že Kyjev je zavázán podepsat dokument, jenž by odpovídal národním zájmům USA i Ukrajiny. Sybiha zároveň vyjádřil přesvědčení, že dohoda, od níž se očekává zvýšení přítomnosti amerických podniků na Ukrajině, by přispěla k bezpečnosti jeho vlasti.

Ustavičné změny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden ve čtvrtek prohlásil, že Washington ustavičně mění podmínky dohody, ale nechce, aby si USA myslely, že je v zásadě proti.

V pátek řekl, že Ukrajina neuzná dříve poskytnutou americkou vojenskou pomoc k obraně před ruskou invazí jako půjčku, a ani nepřijme žádnou dohodu ohrožující její vstup do Evropské unie.

Zelenskyj už dříve prohlásil, že Ukrajina dohodu s USA chce uzavřít, ale nepodepíše takové ujednání, které by jeho zemi ožebračilo.

‚Pokouší se vycouvat‘

Americký prezident Donald Trump o víkendu prohlásil, že ukrajinský prezident chce odstoupit od připravované dohody, a Zelenského varoval před vážnými problémy, pokud by tak skutečně učinil.

„Pokouší se vycouvat z dohody o vzácných zeminách, a pokud to udělá, bude mít jisté problémy, velké, velké problémy,“ řekl Trump o Zelenském.

Washington chce s Ukrajinou, která se už přes tři roky brání ruské vojenské agresi, uzavřít dohodu o kovech vzácných zemin. Očekávaný podpis dohody o americkém podílu na ukrajinském nerostném bohatství zhatila na konci února roztržka mezi Trumpem a Zelenským v Oválné pracovně Bílého domu

V novém návrhu USA požadují od Ukrajiny všechny příjmy z přírodních zdrojů, dokud by Ukrajina nesplatila veškerou americkou vojenskou pomoc, a to i s úroky ve výši čtyř procent ročně, napsala dříve agentura Reuters. Ukrajinská média k tomu uvedla, že by to narušilo ekonomickou suverenitu země a mohlo ohrozit cestu Ukrajiny do EU.