ONLINE: Kyjev hlásí rozsáhlý ruský útok. ‚Putin zřejmě nejeví zájem o příměří,‘ hlásí Ukrajinci
Při nočním ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně tři lidé včetně dítěte, dalších 24 lidí je zraněných. Uvedl to šéf místní vojenské správy Tymur Tkačenko, podle něhož intenzivní nálety poničily řadu obytných domů v několika čtvrtích města. Záchranáři vyprošťují obyvatele z trosek pětipatrového domu v Darnycké čtvrti, v Dniprovské byla poškozena 25patrová budova.
Vzdušný útok zasáhl mimo jiné Ševčenkivskou, Solomjanskou, Dniprovskou a Darnyckou čtvrt hlavního města. Tkačenko na síti Telegram napsal, že v Darnycké čtvrti bylo zasaženo několik obytných domů a školka, v Dniprovské zase výškový obytný dům. Požár zachvátil i desítky aut, celkově byly podle Tkačenka poškozeny stovky objektů. Další škody zjišťují záchranné týmy v terénu.
Mezi trojicí obětí je i 14letá dívka, mezi zraněnými řada dětí od sedmi do 17 let.
„Bohužel, je to typický styl ruských útoků. Kombinovaný útok z různých směrů. A systematicky cílený na obyčejné obytné domy,“ napsal Tkačenko.
Kyjev se v posledních týdnech opakovaně stal terčem intenzivních ruských vzdušných úderů, při nichž zemřely desítky lidí - jen za jediný den na konci července to bylo 31 obětí.
Podle ukrajinských činitelů to svědčí o tom, že ruský prezident Vladimir Putin nejeví zájem o příměří ani o mírovou dohodu, kterou se snaží prosadit americký prezident Donald Trump a o niž usiluje i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.