ONLINE: ‚Let byl v souladu s mezinárodními pravidly.‘ Rusko popřelo narušení estonských hranic
Rusko v sobotu popřelo, že by jeho stíhačky v pátek narušily estonský vzdušný prostor. Šlo prý o plánovaný let z ruské oblasti Karélie na letiště v ruské enklávě Kaliningradu, uvedlo ministerstvo obrany na telegramu. Tallinn už kvůli incidentu požádal spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.
„Let (tří ruských stíhaček MiG-31) byl v souladu s mezinárodními pravidly pro užívání vzdušného prostoru, bez narušení hranic jiných států, což bylo potvrzeno objektivními kontrolními prostředky. Při letu se ruské letouny neodchýlily od dohodnuté letové trasy a neporušily vzdušný prostor Estonska,“ stojí dále v příspěvku na telegramu.
Naopak Tallinn uvedl, že ruské stíhačky setrvaly v estonském vzdušném prostoru 12 minut.
Ruské počínání už odsoudila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, mluvčí Severoatlantické aliance či česká diplomacie. Podle britského ministra obrany Johna Healeyho je narušení vzdušného prostoru Estonska ruskými vojenskými letouny nejnovější nebezpečnou aktivitou Ruska.
„Nelíbí se mi to. Nemám rád, když se to stane. Mohlo by to znamenat velké potíže,“ reagoval podle agentury Reuters na incident v pátek před novináři americký prezident Donald Trump.
Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025
This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.
The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2)
Článek 4 Severoatlantické smlouvy předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost kterékoli členské země. Dříve v tomto měsíci o aktivaci tohoto článku požádalo Polsko kvůli vpádu dvou desítek ruských dronů do vzdušného prostoru země, ve které se nachází strategické překladiště západní pomoci pro Ukrajinu bránící se ruské agresi.