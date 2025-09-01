ONLINE: Letoun von der Leyenové přistál podle papírových map. Rusové měli rušit GPS signál letiště

Letadlo se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou muselo v neděli neplánovaně přistát na bulharském letišti v Plovdivu. Letiště mělo problémy s GPS signálem, který zřejmě narušil ruský útok. Piloti s sebou naštěstí měli papírové mapy. Informuje o tom server deníku Financial Times s odvoláním na tři zdroje.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

Ursula von der Leyenová (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„GPS v celé oblasti se vypnulo,“ uvedl jeden ze zdrojů pro Financial Times. Pilot hodinu kroužil nad letištěm, poté se rozhodl přistát ručně s použitím map. „Šlo o nepopíratelné narušení (signálu GPS),“ dodal. Incident podle mluvčí Evropské komise vyšetřují bulharské úřady. 

Evropská komise ani Rusko na incident zatím nereagovaly. Bulharský úřad pro řízení letového provozu narušení potvrdil.

„Od února 2022 došlo k výraznému nárůstu rušení signálu GPS a v poslední době i falšování signálu,“ uvedl úřad. „Tato narušení ovlivňují přesný příjem signálu GPS, což vede k různým provozním problémům pro letadla i pozemní systémy,“ dodal.

Rušení GPS signálu a jeho falšování, které brání v přístupu k satelitnímu navigačnímu systému, tradičně používaly vojenské a zpravodajské služby k obraně citlivých míst. Nyní ho ale stále častěji využívají země jako Rusko k narušení běžného civilního života v sousedních zemích, poznamenal list Financial Times.

Pobaltské země už loni varovaly, že rušení signálu GPS, ze kterého je obviňováno Rusko, by mohlo způsobit leteckou katastrofu.

