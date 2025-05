ONLINE: ‚Míč je jasně na ruské straně hřiště.‘ V mírových jednáních je podle Rutteho řada na Moskvě

V mírových rozhovorech mezi Ruskem a Ukrajinou je nyní na Moskvě, aby učinila další krok. Ve čtvrtek to při příchodu na neformální zasedání ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance prohlásil generální tajemník NATO Mark Rutte. Řekl, že Ukrajina ukázala, že stojí o příměří a jednání. Sledujeme online Antalya 8:15 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální tajemník NATO Mark Rutte | Foto: Piroschka Van De Wouw | Zdroj: Reuters

V Istanbulu se ve čtvrtek očekává jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Personální složení delegací obou zemí, které od roku 2022 válčí, bylo dlouhou dobu nejisté.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina k přímému setkání. Ve středu večer však Kreml oznámil, že ruskou delegaci povede Putinův poradce Vladimir Medinskij.

„Míč je jasně na ruské straně hřiště,“ odpověděl Rutte na dotaz novinářů, co znamená Putinova neúčast v Istanbulu. Rusové podle Rutteho musí vysvětlit, co jejich kroky znamenají a o co usilují.

Poznamenal, že není pochyb o tom, že Moskva do Istanbulu posílá delegaci na nižší úrovni, přesto Rutte zůstává optimistický. Opakovaně poznamenal, že další krok musí učinit Rusko.