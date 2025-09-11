ONLINE: Mimořádně zasedne Rada bezpečnosti OSN. Řešit bude ruské drony v Polsku

Na polskou žádost mimořádně zasedne Rada bezpečnosti OSN. Zabývat se bude narušením polského vzdušného prostoru ruskými bezpilotními prostředky v noci na středu. Oznámilo to ve čtvrtek podle agentury Reuters ministerstvo zahraničí ve Varšavě.

Polský premiér Donald Tusk ve středu brzy ráno oznámil, že vzdušný prostor jeho země v noci narušil velký počet ruských dronů. Zasahovaly proti nim polské i spojenecké letouny.

Polsko na svém území nalezlo trosky 16 ruských dronů, uvedla ve středu večer mluvčí ministerstva vnitra Karolina Galecká. Většina bezpilotních strojů dopadla na východě země, dva drony se ale našly jen několik desítek kilometrů od Varšavy. 

Tusk uvedl, že armáda zaznamenala celkem 19 případů narušení vzdušného prostoru 38milionové země a že asi čtyři drony byly sestřeleny.

Ruské ministerstvo obrany k událostem uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu v noci na středu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.

Připravujeme podrobnosti.

