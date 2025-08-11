ONLINE: Mírovou dohodu nesmí Trump Ukrajině vnutit. Kyjev se musí zapojit, vzkazuje Starmer
Britský premiér Keir Starmer podporuje snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit válku na Ukrajině. Je ale podle něj nutné, aby se do dohody o konci bojů zapojil i Kyjev, uvedl v pondělí podle agentury Reuters jeho mluvčí.
Trump má v plánu setkat se tento pátek na Aljašce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby s ním jednal o ukončení války na Ukrajině.
„Nikdy nebudeme věřit Vladimiru Putinovi. V rámci těchto jednání budeme podporovat Ukrajinu, prezidenta Trumpa a evropské státy,“ reagoval na nadcházející schůzku Trumpa s Putinem Starmerův mluvčí.
Kyjev se obává, že by se mohli Trump s Putinem pokusit diktovat podmínky ukončení války. „Jakákoliv mírová dohoda musí vzniknout za účasti Ukrajiny a nesmí jí být vnucena,“ reagoval mluvčí britského premiéra.
„Nebudeme odměňovat agresi a zpochybňovat svrchovanost. Ukrajina musí mít právo rozhodnout o své vlastní budoucnosti sama a my ji v tom budeme na každém kroku podporovat,“ doplnil.
Lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už v neděli ve společném prohlášení uvedli, že cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny. Nutným předpokladem pro jednání je podle nich příměří.
Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že Kyjev si prohlášení evropských lídrů cení a plně ho podporuje. Požadavek na zapojení Ukrajiny do jednání vznesla dnes také německá vláda.