ONLINE: Moskva tvrdí, že postupuje v dobývání Kupjansku. Zelenskyj očekává, že tam Rusy zničí

Ruská armáda postupuje v dobývání klíčového města Kupjansk v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Po ovládnutí města hodlá pokračovat v postupu v tomto regionu, uvedlo v úterý ruské ministerstvo obrany. Tvrdí přitom, že z 8667 budov ve městě ruští vojáci ovládli 5667, částečně obklíčili síly nepřítele a snaží se toto obklíčení dokončit.

Sledujeme online Moskva Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ruští vojáci hlídkují u školy na okupovaném území Ukrajiny ve městě Kurachove v Doněcké oblasti

Rusové už měli v Kupjansku obsadit více než 5500 budov (ilustrační foto) | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Agentura AFP uvedla, že tvrzení ruského resortu obrany nedokáže ověřit. Mapa bojiště analytického webu DeepState, který je považován za blízký ukrajinské armádě, ukazuje, že ukrajinské jednotky jsou teď v Kupjansku takzvaně vzaty do kleští, ale nejsou obklíčeny, dodala.

5:33

Drony hrají ve válce na Ukrajině zásadní roli. Ohrožují i humanitární mise a civilisty

Číst článek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před třemi dny novinářům řekl, že Kyjev nasadil silné jednotky u Kupjansku, kterého se snaží zmocnit Rusové. Likvidují podle něj průzkumné a diverzní skupiny nepřítele, které pronikly až do města. „Předpokládáme, že Rusové budou zničeni,“ prohlásil.

Město dobyla ruská armáda na začátku invaze v únoru 2022, ale na podzim téhož roku jej osvobodila ukrajinská armáda při úspěšné protiofenzivě. V posledních měsících ale ruské jednotky v této oblasti pokračují v setrvalém postupu.

Zásobovací centrum

Kupjansk, ve kterém před válkou žilo asi 26 000 lidí, je centrem stejnojmenného okresu a také představuje velké logistické centrum, kde se křižují železniční a silniční trasy. Přes Kupjansk jsou zásobovány ukrajinské jednotky na východním břehu řeky Oskol. „Kupjansk se stal pro ukrajinské velení klíčovým bodem pro ovládání východní části Charkovské oblasti,“ napsalo ruské ministerstvo na platformě Telegram.

„Ovládnutí Kupjansku umožní rozvíjet útok do hloubi Charkovské oblasti, včetně směrů na Izjum a Čuhujiv. Po dobytí Kupjansku se otevře přímá cesta na Vovčansk (...) a ruská vojska budou moci postoupit ke Slavjansku a Kramatorsku po strategicky důležité silnici, vedoucí k severnímu okraji Doněcké oblasti,“ dodalo ministerstvo.

Rusko musí přestat s narušováním evropského vzdušného prostoru, zní z NATO

Číst článek

Právě ovládnutí celé Doněcké oblasti, potažmo Donbasu, se jeví hlavním cílem ruské ofenzivy.

Ukrajinský generální štáb se v odpolední svodce z bojiště zmínil, že se nepřítel přes den třikrát pokusil postoupit k ukrajinským pozicím u Kupjansku a Petropavlivky, přičemž ukrajinské síly odrazily dva útoky, zatímco třetí střet pokračuje.

Naproti tomu u Pokrovsku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, na jehož dobytí už měsíce směřuje hlavní nápor ruské ofenzivy, museli obránci podle štábu odrazit 38 ruských útoků.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme