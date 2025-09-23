ONLINE: Moskva tvrdí, že postupuje v dobývání Kupjansku. Zelenskyj očekává, že tam Rusy zničí
Ruská armáda postupuje v dobývání klíčového města Kupjansk v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Po ovládnutí města hodlá pokračovat v postupu v tomto regionu, uvedlo v úterý ruské ministerstvo obrany. Tvrdí přitom, že z 8667 budov ve městě ruští vojáci ovládli 5667, částečně obklíčili síly nepřítele a snaží se toto obklíčení dokončit.
Agentura AFP uvedla, že tvrzení ruského resortu obrany nedokáže ověřit. Mapa bojiště analytického webu DeepState, který je považován za blízký ukrajinské armádě, ukazuje, že ukrajinské jednotky jsou teď v Kupjansku takzvaně vzaty do kleští, ale nejsou obklíčeny, dodala.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před třemi dny novinářům řekl, že Kyjev nasadil silné jednotky u Kupjansku, kterého se snaží zmocnit Rusové. Likvidují podle něj průzkumné a diverzní skupiny nepřítele, které pronikly až do města. „Předpokládáme, že Rusové budou zničeni,“ prohlásil.
Město dobyla ruská armáda na začátku invaze v únoru 2022, ale na podzim téhož roku jej osvobodila ukrajinská armáda při úspěšné protiofenzivě. V posledních měsících ale ruské jednotky v této oblasti pokračují v setrvalém postupu.
Zásobovací centrum
Kupjansk, ve kterém před válkou žilo asi 26 000 lidí, je centrem stejnojmenného okresu a také představuje velké logistické centrum, kde se křižují železniční a silniční trasy. Přes Kupjansk jsou zásobovány ukrajinské jednotky na východním břehu řeky Oskol. „Kupjansk se stal pro ukrajinské velení klíčovým bodem pro ovládání východní části Charkovské oblasti,“ napsalo ruské ministerstvo na platformě Telegram.
„Ovládnutí Kupjansku umožní rozvíjet útok do hloubi Charkovské oblasti, včetně směrů na Izjum a Čuhujiv. Po dobytí Kupjansku se otevře přímá cesta na Vovčansk (...) a ruská vojska budou moci postoupit ke Slavjansku a Kramatorsku po strategicky důležité silnici, vedoucí k severnímu okraji Doněcké oblasti,“ dodalo ministerstvo.
Právě ovládnutí celé Doněcké oblasti, potažmo Donbasu, se jeví hlavním cílem ruské ofenzivy.
Ukrajinský generální štáb se v odpolední svodce z bojiště zmínil, že se nepřítel přes den třikrát pokusil postoupit k ukrajinským pozicím u Kupjansku a Petropavlivky, přičemž ukrajinské síly odrazily dva útoky, zatímco třetí střet pokračuje.
Naproti tomu u Pokrovsku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, na jehož dobytí už měsíce směřuje hlavní nápor ruské ofenzivy, museli obránci podle štábu odrazit 38 ruských útoků.