ONLINE: Moskva verbuje do války húsíjské povstalce. Láká je na ruské občanství a dobře placenou práci

Rusko naverbovalo v Jemenu několik stovek húsíjských povstalců do války proti Ukrajině, uvedl v neděli list The Financial Times. Tato operace podle listu dokládá rostoucí sepětí Moskvy s Teheránem a jeho spojenci z řad militantních uskupení na Blízkém východě, mezi které patří i húsíjští povstalci v Jemenu.

Sami Jemenci si podle listu stěžovali, že se nechali zlákat sliby dobře placené práce a dokonce i ruského občanství. Když za pomoci společnosti spjaté s húsíjskými povstalci dorazili do Ruska, násilně je zařadili do ruské armády a poslali do první linie bojů na Ukrajinu.

Výskyt převážně nedobrovolných jemenských žoldnéřů na Ukrajině podle deníku ukazuje, jak konflikt postupně stále více nasává vojáky z ciziny, protože ruské ztráty rostou a Kreml se snaží vyhnout nepopulární mobilizaci.

Na Ukrajinu již poslal žoldnéře z Nepálu a Indie a také přibližně 12 000 vojáků pravidelných jednotek KLDR, kteří dorazili do Ruska, aby se zúčastnili bojů proti ukrajinským silám, které na počátku srpna pronikly do Kurské oblasti na západě Ruska.

Američtí diplomaté říkají, že dohoda mezi Kremlem a húsíjskými povstalci, nepředstavitelná před válkou Ruska proti Ukrajině, je známkou, jak daleko je Rusko ochotno zajít v rozšiřování konfliktu do nových oblastí, včetně Blízkého východu, poznamenal The Financial Times. Sami Húsíové neodpověděli na žádost o vyjádření.

Zvláštní vyslanec USA pro Jemen Tim Lenderking potvrdil, že Rusko je v kontaktu s húsíjským povstalci a jedná s nimi o dodávkách zbraní, ale dalším podrobnostem se vyhnul. „Víme, že ruský personál v Sana pomáhá prohloubit dialog,“ řekl.

Rusko se podle jemenských analytiků snaží získat užitek z jakékoliv skupiny operující u Rudého moře či na Blízkém východě, která je nepřátelská vůči USA. Chudý Jemen se jeví místem, kde snadno lze naverbovat žoldnéře.

Verbování podle deníku začalo ještě v létě, jeden kontrakt měl datum 3. července. Jeden z rekrutů v SMS sdělil, že někteří Jemenci byli ostřílení válečníci, ale hodně z nich nemělo žádný výcvik. Tvrdil, že je podvodně vylákali do Ruska, kde podepsali kontrakty, které si ani nedokázali přečíst.

„Ocitli jsme se pod palbou. Létaly miny a drony, hloubili jsme kryty,“ vylíčil jeden z mužů. „Nemůžeme si ani pět minut odpočinout, jsme tak unavení,“ stěžoval si.

Jiný Jemenec vylíčil, že mu slibovali odměnu 10 000 dolarů (asi 243 000 Kč) a plat 2000 dolarů měsíčně a případně i ruské občanství za práci v ruské továrně na drony. Když v září dorazil do Moskvy, celou skupinu násilím vzali z letiště a odvezli na místo vzdálené pět hodin od Moskvy, kde jim muž hovořící jednoduchou arabštinou vystřelil z pistole přes hlavy, když odmítali podepsat smlouvy vyhotovené v ruštině.

„Podepsal jsem, protože jsem se bál,“ řekl. Dodal, že je pak odvezli v autobusech na základnu, kde podstoupili základní vojenský výcvik, a že mezitím hodně členů z původní skupiny na Ukrajině zahynulo.

Rusko poskytlo jemenským Húsíům prostřednictvím Íránu satelitní údaje pro zaměřování jejich raket, střel a dronů na západní obchodní lodě v Rudém moři, napsal minulý měsíc americký deník The Wall Street Journal s odvoláním na tři zdroje. Íránem podporované šíitské skupině se díky tomu podle listu daří ochromit jednu z klíčových globálních obchodních tras a dále destabilizovat region.

Od podzimu 2023 napadly húsíjské rakety, bezpilotní letouny a řízené střely v mezinárodních vodách poblíž Jemenu téměř 200 obchodních lodí. Několik námořníků přišlo o život a řada lodí byla unesena, potopena nebo vážně poškozena.