ONLINE: ‚Musíme se připravit.‘ Rusko může mít za pět let prostředky k útoku na NATO, řekl německý generál

Pokud se k tomu Rusko rozhodne, mohlo by vojensky být připraveno zaútočit na země NATO za pět až osm let, řekl podle agentury Reuters generální inspektor německé armády Carsten Breuer. „Do té doby podle našich analýz Rusko obnoví své ozbrojené síly z dopadů války na Ukrajině do takového stupně, že útok na území NATO by mohl být možný," řekl Breuer během své návštěvy Varšavy. „Neříkám, že se to stane, ale že by to bylo možné," podotkl. Varšava 17:17 18. dubna 2024

Ruská invaze na Ukrajinu předloni v únoru přivedla vztahy Moskvy a Západu do nejhlubší krize za desítky let. Rusko opakovaně odmítá, že by uvažovalo o útoku na NATO. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno za naprostý nesmysl označil varování, že jeho země by mohla zaútočit na Pobaltí, Polsko nebo Česko. Jde podle něho jenom o strašení lidí.

Z 32 členů NATO šest sdílí hranici s Ruskem.

Rusko má v posledních měsících převahu ve válce na Ukrajině, která se vyznačuje jak zákopovými boji ve stylu první světové války, tak nasazením moderních technologií, zejména dronů. Moskva kontroluje skoro pětinu ukrajinského území, včetně Krymu, který anektovala už v roce 2014.

„Pozorujeme, že Rusko produkuje velké množství válečného materiálu a že všechen tento materiál neposílá na frontu na Ukrajině... takže v roce 2029 bychom měli být připraveni,“ říká Breuer, podle kterého jde „o hrozbu za pět až osm let“.

Reuters uvádí, že podle Kyjeva jeho ozbrojené síly mají asi 800 000 mužů a žen. Putin loni v prosinci nařídil, aby se ruská armáda rozšířila o 170 000 příslušníků na 1,3 milionu. Ruské vojenské výdaje také několikanásobně přesahují ty ukrajinské.