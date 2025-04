ONLINE. ‚Myslím, že je to strašné,‘ reaguje Trump na útok na Sumy. Zelenskyj ho pozval na Ukrajinu

Nedělní raketový útok na město Sumy na severovýchodě Ukrajiny s nejméně 34 oběťmi na životech a 117 zraněnými označil americký prezident Donald Trump za strašný. Šok nad úderem vyjádřil například šéf OSN António Guterres. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím v rozhovoru s americkou televizí CBS nepřímo vyzval Trumpa, aby přijel na Ukrajinu a viděl zkázu, kterou po sobě zanechává ruská agrese. Sledujeme online Washintog/Kyjev 6:37 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Bylo mi řečeno, že udělali chybu. Ale myslím, že je to hrozná věc,“ řekl prezident USA novinářům na palubě Air Force One | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

„Myslím, že je to strašné. Bylo mi řečeno, že udělali chybu. Ale myslím, že je to hrozná věc,“ řekl prezident USA novinářům na palubě Air Force One, jímž se vracel z víkendového pobytu na Floridě zpět do Washingtonu. Podle AFP se ale Trump vyhnul přímému obvinění Ruska.

„Raketový útok na Sumy představuje jasnou a krutou připomínku důvodu, proč snahy prezidenta Donalda Trumpa pokusit se ukončit tuto strašnou válku vstupují do rozhodující chvíle,“ cituje AFP Hughese.

Šéf americké diplomacie Marco Rubio předtím označil raketový útok na Sumy za děsivý. Je to podle něj také tragická připomínka, proč se Trump a jeho administrativa tolik snaží o ukončení války a dosažení trvalého míru. Také francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že útok ukazuje na naléhavou potřebu přimět Rusko k příměří.

Generální tajemník OSN Guterres vyjádřil hluboké znepokojení a šok z útoku, který se odehrál na Květnou neděli, uvedl mluvčí šéfa OSN Stéphane Dujarric. Podle něj jde o „pokračování podobných útoků na ukrajinská města z posledních týdnů“ s civilními oběťmi a rozsáhlým ničením.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v nedělním rozhovoru s CBS vyzval Trumpa, aby se vydal na Ukrajinu a obeznámil se s ničením, které za sebou nechává ruská agrese. Rozhovor byl předtočen ještě před útokem na Sumy.

Podle AFP se Zelenskyj nepřímo obrátil na šéfa Bílého domu, když řekl: „Chceme, abyste se přišli podívat.“

„Ale prosím, než učiníte jakékoli rozhodnutí, před jakýmkoli vyjednáváním se přijďte podívat na lidi, civilisty, bojovníky, nemocnice, kostely, děti, zničené nebo mrtvé. Pojďte a uvidíte a pak postupme s plánem na ukončení války,“ řekl také ukrajinský prezident.

AFP připomíná, že Donald Trump zjevně ztrácí trpělivost s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který nepřijal jeho nabídku na příměří. Zelenskyj v televizním rozhovoru zopakoval, že Putinovi nelze věřit a že Trumpovi mnohokrát říkal, že Putin nikdy nechtěl zastavit válku. „Nikdy nechtěl, abychom byli nezávislí. Putin nás chce úplně zničit,“ řekl Zelenskyj.

Na otázku ohledně výroků Trumpa, který Zelenského před časem nazval „diktátorem“ a prohlásil, že válku rozpoutal Kyjev, si Zelenskyj posteskl, že „ve Spojených státech převládá ruský pohled“. „To svědčí o obrovském vlivu ruské informační politiky v Americe, na politiku USA a na politický personál,“ řekl Zelenskyj.