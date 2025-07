ONLINE: Na Ukrajinu se vrátilo 11 dětí unesených do Ruska. Vyjednávání trvalo více než rok

Ve vietnamské zátoce Ha Long se potopila turistická loď. Neštěstí nepřežilo nejméně 34 osob

Zátoka Ha Long se nachází v Tonkinském zálivu v Jihočínském moři. K nehodě lodi jménem Wonder Sea došlo kolem 14.00 místního času (9.00 SELČ) poté, co do Jihočínského moře dorazila bouře Wipha.