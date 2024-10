ONLINE: Na západ Ruska se přesouvá asi 2000 vojáků z KLDR. Bojovat mají v Kurské oblasti

Přibližně 2000 severokorejských vojáků se po výcviku přesouvá na západ Ruska k ukrajinským hranicím, řekl agentuře Kjódó ukrajinský vojenský zdroj. Informace přichází jen pár dní poté, co jihokorejská zpravodajská služba uvedla, že se v Rusku nyní nachází asi 3000 severokorejských vojáků. Sledujeme online Kyjev 18:03 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Korejská lidová armáda v Pchjongjangu | Foto: KCNA | Zdroj: Reuters

Důkazy o vyslání Severokorejců do Ruska má i NATO. „Pokud by tyto jednotky byly určeny k bojům na Ukrajině, znamenalo by to významnou eskalaci severokorejské podpory nezákonné války vedené Ruskem,“ uvedla ve středu mluvčí aliance Farah Dakhlallahová.

O severokorejských vojácích v Rusku hovoří i vysocí představitelé Spojených států a německé ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo chargé d'affaires KLDR.

Polský prezident Andrzej Duda a jeho jihokorejský protějšek Jun Sok-jol ve čtvrtek důrazně odsoudili vyslání Severokorejců do Ruska, což může podle nich ohrozit globální bezpečnost.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov už v úterý řekl, že vojáci KLDR patrně zamíří do Kurské oblasti, aby tam pomohli ruským jednotkám vypudit ukrajinské vojáky. Severokorejci podle jihokorejských zpravodajců procházejí výcvikem, například jak používat vojenskou techniku včetně bezpilotních letounů.

Moskva popřela, že by Severní Korea vyslala své vojáky na podporu války. Pchjongjang se k této záležitosti nevyjádřil. Jižní Korea v úterní reakci uvedla, že může zvážit přímé dodávky Kyjevu jako součást opatření proti zesilující vojenské spolupráci Ruska s KLDR.

Severní Korea v posledních letech utužila vojenské vztahy s Moskvou. Ruský prezident Vladimir Putin v červnu navštívil Pchjongjang, kde s vůdcem Kim Čong-unem podepsal obrannou dohodu.

Obě země si slíbily, že bezodkladně vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války. Oba státy také popírají tvrzení ukrajinských a západních činitelů o dodávkách severokorejských zbraní a munice Rusku.