ONLINE: ‚Nebýt mě, Rusku by se stala spousta zlých věcí.‘ Podle Trumpa si Putin ‚zahrává s ohněm‘

Ruský prezident Vladimir Putin si zahrává s ohněm a neuvědomuje si, že kdyby nebylo amerického prezidenta Donalda Trumpa, staly by se už Rusku skutečně zlé věci. Trump to v úterý bez podrobností uvedl v příspěvku na své sociální síti Truth social. Sledujeme online Washington 19:16 27. května 2025

Trump původně sliboval ukončit ruskou agresi vůči Ukrajině hned první den po svém návratu do Bílého domu a opakovaně z války vinil především napadenou a stále se bránící Ukrajinu.

12:41 Putin ukázal, že americká taktika nefunguje. Ale zesměšňovat Trumpa se nevyplácí, tvrdí Landovský Číst článek

V posledních dnech po neúspěšné snaze o třicetidenní příměří a stupňujících se ruských útocích proti Ukrajině však přitvrdil svou rétoriku vůči Kremlu. Několikrát naznačil, že zvažuje další sankce proti Rusku, dosud o nich ale nerozhodl.

„Vladimir Putin si neuvědomuje, že nebýt mě, tak už by se Rusku stala spousta zlých věcí, a tím myslím tím opravdu zlých,“ uvedl Trump, přičemž poslední dvě slova napsal velkými písmeny.

Šéf Bílého domu v neděli prohlásil, že neví, co se s Putinem stalo a že se snad úplně zbláznil. Uvedl to poté, co Rusko o víkendu na Ukrajinu vyslalo rekordní počty dronů a množství raket a při útocích zahynulo několik desítek civilistů.

Přetavit hněv do činů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj apeloval na přijetí dalších sankcí, francouzský prezident Emmanuel Macron zase řekl, že by se Trumpův hněv měl přetavit do činů.

Mediátoři války na Ukrajině: Turecko může mít silnou pozici a být další ,pákou‘ na Rusko, míní expertka Číst článek

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil Trumpův nedělní výrok za důsledek emocionálního přetížení.

Výsledkem snahy nové americké administrativy o dojednání klidu zbraní bylo jednání obou bojujících stran v 16. května v Istanbulu. Tam byla domluvena rozsáhlá výměna zajatců a obě strany si skutečně od pátku do neděle předaly po tisícovce osob.

Diskuse o možném příměří v délce 30 dní, které navrhly USA a Ukrajina s ním po konzultacích s evropskými partnery souhlasila, se však nikam neposunula. Ruská strana, jejíž síly za cenu velkých ztrát na východě Ukrajiny nyní velmi pomalu postupují, opakovaně zmiňuje potřebu nejprve diskutovat o „základních příčinách“ konfliktu.