ONLINE: ‚Neexistují omezení dosahu pro zbraně, které Ukrajina dostává,‘ říká Merz. Kreml to kritizuje

Ukrajina už nemusí dodržovat žádná omezení doletu u zbraní, které jí dodávají západní spojenci. V rozhovoru se stanicí WDR to v pondělí řekl německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj omezení zrušily Spojené státy, Británie, Francie a už i Německo. Kreml toto rozhodnutí kritizoval jako nebezpečné. Berlín 18:23 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Merz řekl, že ruský prezident Vladimir Putin považuje dosavadní nabídky na jednání o míru na Ukrajině za projevy slabosti (ilustrační foto) | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

„Neexistují žádná omezení dosahu pro zbraně, které Ukrajina dostává, ať už od Britů, Francouzů, od nás a od Američanů také ne,“ řekl německý kancléř. Dodal, že to znamená, že Ukrajina se nyní může bránit i útoky na vojenské cíle v Rusku. „To ještě donedávna nedělala, až na výjimky. Teď už může,“ dodal.

7:09 Možná je jedno, jak se Ukrajinci vůči USA chovají. Nemá to žádný odraz v realitě, obává se Romancov Číst článek

Na počátku války, kterou zahájilo Ruskou svou invazí na Ukrajinu v únoru 2022, spojenci Kyjevu nedodávali zbraně dlouhého doletu, aby zabránili eskalaci napětí, připomněla agentura DPA.

Británie a Francie už ale dříve dodaly Ukrajině střely SCALP/Storm Shadow o doletu 250 kilometrů. Ke zlomovým okamžikům války patřilo loňské použití amerických raket ATACMS proti cílům na ruském území, ke kterému dal souhlas bývalý americký prezident Joe Biden.

V Německu se už od samého počátku války vede diskuze o dodání střel s plochou dráhou letu Taurus s dosahem přes 500 kilometrů. Bývalý kancléř Olaf Scholz je Kyjevu dodat odmítal, Merz naznačil, že by je Německo pod jeho vedením dodat mohlo.

Moskva před tím Berlín varovala, Německo by se podle Kremlu takovým krokem stalo jednou z válčících stran. V pondělním rozhovoru se nicméně kancléř přímo o taurusech nezmínil.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Nová německá vláda před časem také uvedla, že přestane zveřejňovat podrobné údaje o dodávkách zbraní Kyjevu. Je tak otázkou, zda či kdy by se veřejnost o dodání taurusů Ukrajině dozvěděla.

‚Projevy slabosti‘

Merz v rozhovoru se stanicí WDR rovněž řekl, že ruský prezident Vladimir Putin považuje dosavadní nabídky na jednání o míru na Ukrajině za projevy slabosti. Pokud Rusko nepřijme ani nabídku na jednání ve Vatikánu, bude podle Merze nutné připravit se na to, že „tato válka bude trvat déle, než bychom si přáli nebo než bychom si dokázali představit“.

,Úplně se zbláznil!’ zkritizoval Trump Putina. ,Emocionální přetížení,’ zní z Moskvy Číst článek

Podle webu časopisu Der Spiegel by mohl ve středu za Merzem do Berlína dorazit na návštěvu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jednat by mohli mimo jiné o dalším postupu ve snaze o jednání s Ruskem či o obsahu dalších protiruských sankcí.

Rozhodnutí řady evropských zemí zrušit Kyjevu omezení ohledně dosahu raketových útoků do hloubi ruského území je potenciálně nebezpečné a odporuje ruským snahám o mírové urovnání konfliktu, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi lety napadla sousední zemi.

„Rozhodnutí, pokud se skutečně stala, jsou naprosto v rozporu s našimi snahami o dosažení politického urovnání. Je to docela nebezpečné,“ řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podle agentury TASS.