ONLINE: ‚Nejsem si vědom ústupků Ruska,‘ tvrdí Zelenskyj. O setkání s Putinem chce jednat s USA
Zatím nebylo stanoveno žádné datum pro jednání mezi zástupci Ukrajiny a Ruska a je také zapotřebí upřesnit formát takových rozhovorů. V pondělí to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že koncem týdne bude jeho země o možných dalších jednáních s Ruskem jednat se zástupci Spojených států. Zelenskyj přitom zapochyboval o ochotě Moskvy k reálným ústupkům, které by pomohly ukončit válku, pokračující nyní už čtvrtým rokem.
„Pokud jde o ústupky Ruska, nejsem si jich vědom. Nemyslím si, že ruská prohlášení, že jsou ochotni neokupovat další části ukrajinského území, představují ústupky. Nemyslím si, že ústupkem jsou ruské návrhy, abychom se stáhli z území, které Rusko neovládá," řekl Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina. Termín setkání s ruskou stranou podle prezidenta závisí výlučně na Moskvě a Washingtonu.
‚Rusko nemůže rozhodovat o svobodě Ukrajiny.‘ V Den nezávislosti jí Carney slíbil pomoc za víc než miliardu
Číst článek
Zelenského pondělní vyjádření agentura spojila s výroky amerického viceprezidenta J.D. Vanceho, který v rozhovoru se stanicí NBC zmiňoval některé ústupky, které podle něj udělala Moskva.
„Myslím si, že Rusové udělali významné ústupky prezidentu (Donaldu)Trumpovi poprvé po třech a půl letech konfliktu,“ uvedl Vance. Rusko podle něj prokázalo ochotu k větší pružnosti. „Mezi tím, co uznali, je to, že Ukrajina bude mít po válce územní celistvost,“ uvedl americký viceprezident.
Moskva podle něj také uznala, že Ukrajina bude mít po válce bezpečnostní záruky. Vance přitom poznamenal, že Spojené státy sehrají aktivní roli ve snaze, aby země tyto záruky opravdu získala. Znovu však vyloučil účast amerických vojáků.
Text pokračuje pod online reportáží.
Zelenskyj opakovaně vyjádřil připravenost setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi lety vpadla do sousední země. Šéf Kremlu však opakovaně prohlásil, že takové setkání musí být řádně připraveno.
Ukrajinská armáda osvobodila čtyři vesnice na Donbase, uvedl Kyjev. Rusko také hlásí zisky
Číst článek
Rusko bilaterální setkání sice nabízí, nikoliv však na nejvyšší úrovni, poznamenala agentura DPA. Chce schůzku ministrů zahraničí. Americká hlava státu Donald Trump ale po telefonátu s Putinem - během schůzky se Zelenským v Bílém domě před týdnem - předpokládal, že se šéf Kremlu setká s ukrajinským protějškem osobně.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov nedávno prohlásil, že Moskva a Kyjev se musí nejprve dohodnout na míru. Dohodu by pak mohla zpečetit schůzka prezidentů, připomněla DPA.
Tři kola přímých rusko-ukrajinských rozhovorů v Istanbulu nevedla k žádnému průlomu ohledně vyhlídek na vyhlášení příměří či uzavření míru, strany se jen dohodly na výměně válečných zajatců, repatriaci mrtvých těl vojáků a také na návratu několika ukrajinských dětí k jejich rodinám.