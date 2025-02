ONLINE: Němci volí do Spolkového sněmu. Favoritem je CDU/CSU, o vládě rozhodne úspěch malých stran

Téměř 60 milionů Němců má v neděli od 8 do 18 hodin možnost odevzdat svůj hlas v předčasných volbách do Spolkového sněmu. Podle posledních průzkumů vyhraje opoziční konzervativní unie CDU/CSU, kterou vede jako kandidát na kancléře Friedrich Merz. Současný kancléř Olaf Scholz tak zřejmě po volbách skončí v čele vlády, jeho SPD by se ale mohla stát součástí příští koalice.

