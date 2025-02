ONLINE: Lídr CDU Merz se prohlásil za vítěze. O složení německé vlády rozhodne výsledek malých stran

Německé parlamentní volby vyhrála podle prognózy veřejnoprávních stanic ARD a ZDF opoziční konzervativní unie CDU/CSU s necelými 30 procenty hlasů, druhá je s 20 procenty krajně pravicová AfD. Na třetím místě se pohybuje sociálnědemokratická SPD a na čtvrtém Zelení. Do parlamentu se dle exit pollů dostane i postkomunistická Die Linke. Pravicoví liberálové FDP a radikálně levicová BSW se v obou prognózách pohybují kolem pětiprocentní hranice. Sledujeme online Berlín 18:07 23. 2. 2025 (Aktualizováno: 18:47 23. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Příštím německým kancléřem se zřejmě stane předák CDU Friedrich Merz, ve svém prvním vyjádření prohlásil svou stranu za vítěze voleb. Důležité je podle něj rychle sestavit vládu.

Šéfka AfD Alice Weidelová označila zisk strany za historické vítězství, když svůj zisk oproti předchozím volbám v roce 2021 svůj zisk zdvojnásobila.

Současný kancléř Olaf Scholz tak zřejmě po volbách skončí v čele vlády, jeho SPD by se ale přes pravděpodobně nejhorší výsledek za posledních sto let mohla stát součástí příští koalice.

Jedním z vítězů voleb je postkomunistická strana Levice, která ještě před časem byla v předvolebních průzkumech pod pětiprocentní hranicí. Podle ZDF nakonec ale získala devět, podle ARD 8,5 procenta hlasů.

Pět procent připisuje prognóza ZDF Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) a Svobodné demokratické straně (FDP), zda se tyto strany do parlamentu skutečně dostanou, tak nyní není jasné. Prognóza ARD obě strany vidí pod pětiprocentní hranicí s 4,7, respektive 4,9 procenta hlasů.

Pokud by se FDP do Spolkového sněmu nedostala mohla by získat konzervativní unie CDU/CSU a SPD těsnou většinu.

Prognózy televize ARD a ZDF sestavují na základě dotazování voličů při odchodu z volebních místností, nejsou do nich ještě zahrnuty korespondenční hlasy.

Dle ARD a ZDF dosáhla volební účast 84, respektive 83 procent, oproti minulým parlamentním volbám by šlo o výrazný nárůst. Na podzim 2021 bylo volit 76,4 procent Němců.

