ONLINE: ‚Nepřijatelné‘. Kreml zahraniční vojáky na Ukrajině odmítá, říká mluvčí resortu zahraničí

Rusko nemá v úmyslu jednat o jakémkoliv případném nasazení zahraničních vojenských jednotek na Ukrajině. Považuje to za nepřijatelné. Řekla to ve čtvrtek ráno novinářům mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v reakci na výroky předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové o plánech vyslat evropské vojáky na Ukrajinu.

Zacharovová také dodala, že obvinění, že za problémy letadla s von der Leyenovou v Bulharsku stojí Rusko, jsou falešná a paranoidní.

„Rusko nebude diskutovat o jakékoli formě zahraniční intervence na Ukrajině, která je zásadně nepřijatelná a podkopává jakoukoliv bezpečnost,“ uvedla Zacharovová na tiskové konferenci.

Von der Leyenová v neděli listu Financial Times (FT) řekla, že evropské země pracují na „docela přesných plánech“ na vyslání mnohonárodních vojenských jednotek na Ukrajinu v rámci bezpečnostních záruk po skončení konfliktu.

Tyto jednotky budou mít podle ní podporu Spojených států. Německý ministr obrany výroky von der Leyenové označil za předčasné.

FT také s odvoláním na informované zdroje napsal, že pravděpodobný ruský útok narušil v neděli signál GPS na bulharském letišti a donutil letadlo s von der Leyenovou přistát v Plovdivu s pomocí papírových map. Narušení potvrdily bulharský úřad pro řízení letového provozu a následně i Evropská komise.

Spojenci Kyjeva z takzvané koalice ochotných zemí, jejíž součástí je i Česko, se ve čtvrtek na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona sejdou v Paříži. Budou hovořit o tom, jak zajistit bezpečnost Ukrajiny v případě podpisu mírové dohody s Ruskem.

David Čížek, ČTK

