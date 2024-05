ONLINE: Neuznávejte Putina prezidentem, žádá Ukrajina. Vládce Kremlu začne už pátý mandát

Ukrajinské ministerstvo zahraničí v prohlášení připomnělo, že Rusko svévolně organizovalo prezidentské volby i na dočasně okupovaných územích Ukrajiny s vědomou účastí milionů ukrajinských občanů.

Ministerstvo to označilo za brutální porušení všeobecně uznávaných norem a principů mezinárodního práva. Demokratické země by se podle Kyjeva měly postavit organizované destrukci práva a demokratických hodnot, o kterou se Putin snaží.

Pro Putina to bude popáté, co složí prezidentskou přísahu. Poprvé tak učinil v roce 2000, následně v roce 2004. S ohledem na ústavu se poté nemohl ucházet o třetí mandát v řadě, stanul proto v čele vlády, než se v roce 2012 opět stal prezidentem. Znovuzvolen byl i v roce 2018.

V lednu 2021 pak Putin podepsal zákon, který mu umožňuje ještě dvakrát kandidovat na post hlavy státu a prezidentem tak může být až do roku 2036, kdy by mu bylo 83 let a měl by za sebou 36 let vládnutí. Tím by překonal i komunistického diktátora Josifa Stalina, který byl u moci v letech 1927-1953, tedy 26 let.