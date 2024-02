ONLINE: Normální dětství válce navzdory. Děti v Charkově chodí do školky díky třídám v metru

Ve východoukrajinském Charkově jsou kvůli válce už téměř dva roky zavřené budovy škol a školek a hřiště zejí prázdnotou. Válka v tomto městě jen 40 kilometrů od hranic s Ruskem změnila všechno včetně dětství, napsala stanice BBC. Děti tu ale přeci jen mají možnost chodit do školy a vídat se se spolužáky, a to díky třídám vybudovaným ve stanicích metra. K nim se nedávno přidaly i školky, které nabízejí místa pro 700 dětí. Sledujeme online Charkov 20:08 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní stavitel novinářům řekl, že mu budova připomíná jaderné bunkry budované během studené války v sovětských továrnách | Zdroj: Reuters

Charkov zasypávají rakety odpalované zpoza ruské hranice, která je tak blízko, že na jejich zastavení mají ukrajinské síly jen vteřiny. Pokud rakety míří na Charkov, je šance na jeho zasažení velká. Na přesun do krytu je naopak času málo, uvedla BBC.

Jedním z bezpečných míst zůstává charkovské metro. V pěti stanicích jsou nyní podél nástupišť třídy. Školní výuka už tu trvá několik měsíců. Před nedávnem navíc dostali rodiče možnost posílat do tříd v metru během víkendu i předškolní děti.

Do školky v metru chodí i šestiletá Nika Bondarenková. Po cestě z domu míjí rozbombardované ruiny vojenských kanceláří a několik dalších zdevastovaných budov. Když konečně sejde do metra, její matka si oddechne.

„Rodiče můžou mít jistotu, že se jejich dětem nic nestane a děti můžou víceméně pokračovat v normálním životě,“ vysvětluje Olha Bondarenková. Nika podle ní školku velice postrádala. „Je to opravdu důležité. Dítě jinak nemá možnost vidět se s jinými dětmi, protože venku žádné nejsou a pořád houkají sirény,“ vysvětluje také matka.

Její manžel je v armádě a tím, že rodina zůstává v Charkově, mu tak může být nablízku. Olha ale nežije beze strachu a v noci má noční můry o tom, jak je se svými dětmi uvězněná pod sutinami jejich domu.

V jedné ze školek v metru je živo, zní tu hudba a smích, popsali novináři BBC. Jedna skupina dětí se převlékla za doktory, doktorky a sestřičky, druhá zpívá a staví si z kostek. Zaměstnanci se snaží, aby tu všechno působilo co nejnormálněji. Na zdech jsou sice spolu s barevnými obrázky kytek a housenek i plakáty o minách, ale když se rozeznějí sirény, tak nikdo nemusí do krytu.

Trvalejší řešení

Charkov se snaží o trvalejší řešení a pod jedním ze sportovišť buduje celou školu, která bude mít kapacitu 900 studentů ve dvou směnách. Škola by měla být hotová už na konci března, přestože vzhledem k její aktuální rozestavěné podobě se to zdá optimistické.

Hlavní stavitel novinářům řekl, že mu budova připomíná jaderné bunkry budované během studené války v sovětských továrnách. „Nechci, abychom se přesunuli do podzemí. Je to nucené bezpečnostní opatření,“ řekl také.

Starosta města Ihor Terechov uvedl, že by chtěl podobnou stavbu v každé čtvrti. „Rakety, které jsou nejčastěji používány, aby zničily naše město, sem letí 40 sekund,“ podtrhuje Terechov s tím, že to není dost času na evakuaci běžné školy. „Ta válka skončí a my vyhrajeme. Ale děti mají právo, aby se v mezičase učily. Proto stavíme takové školy,“ vysvětlil.

Smysl v podzemních školách a školkách vidí i Natalija Bilohryščenková, která má na radnici na starosti oddělení předškolní výchovy.

„Samozřejmě, že je to divné, ale co jiného můžeme dělat? Chceme, aby naše děti vyrůstaly v naší zemi. Na Ukrajině,“ říká. Učitelé byli při otevření škol v metru podle ní nadšení, že se můžou vrátit do práce a vidět se s dětmi.