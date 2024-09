ONLINE: Nový odhad, ve válce už zahynulo nebo bylo zraněno na milion ruských a ukrajinských vojáků

Počet Ukrajinců a Rusů zabitých nebo zraněných ve dva a půl roku trvající válce dosáhl odhadem jednoho milionu, napsal v úterý list The Wall Street Journal. Vysoké ztráty na obou stranách způsobují problémy na bojišti, ale vyvolávají také demografické obavy. Kyjev/Moskva 15:18 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet mrtvých nebo zraněných ruských a ukrajinských vojáku je podle odhadů milion (ilustrační foto) | Foto: Jens Buttner | Zdroj: Reuters

Obě země se podle deníku už před konfliktem potýkaly s úbytkem populace a další ztráta obyvatel na ně bude mít z dlouhodobého hlediska devastující vliv. V odhadech The Wall Street Journa (WSJ) přitom není zahrnut počet civilních obětí.

Celkové počty obětí ruské války na Ukrajině lze jen odhadovat. Rusko ani Ukrajina oficiální statistiky svých vojenských ztrát neuvádějí a někdy zveřejňují počty, kterým se všeobecně nedůvěřuje.

WSJ píše, že v bojích padlo přibližně osmdesát tisíc ukrajinských vojáků a dalších čtyři sta tisíc jich bylo zraněno. Odkazuje se přitom na informace lidí obeznámených se situací a utajovaný ukrajinský odhad ztrát z dřívějška letošního roku.

Odhady západních zpravodajských služeb ohledně ruských obětí se liší, některé uvádějí počet zabitých až kolem dvou set tisíc a zraněných přibližně čtyři sta tisíc, píše americký deník.

Britské ministerstvo obrany na síti X uvedlo, že Rusko přišlo od začátku své invaze do sousední země o více jak šest set tisíc vojáků, kteří buď zahynuli, nebo byli zraněni. Jak vojenská rozvědka k této bilanci došla, Londýn nezveřejnil. Neupřesnil ani jednotlivé počty pro zabité a zraněné.

V případě civilních obětí list upozorňuje, že jen ruské dobytí ukrajinského přístavního města Mariupol na začátku války připravilo o život přes osm tisíc lidí, alespoň podle odhadů organizace Human Rights Watch.

OSN ve své srpnové zprávě potvrdila téměř dvanáct tisíc zabitých a skoro pětadvacet tisíc zraněných civilistů kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Upozorňuje přitom, že skutečný počet bude zřejmě podstatně vyšší, a zmiňuje například, že nelze potvrdit počet obětí v některých městech jako je Mariupol.

Ruské útoky proti Ukrajině z posledních let - například anexe Krymu nebo ruské zapojení do konfliktu na Donbase - měly podle WSJ katastrofální dopad na ukrajinskou populaci. Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 žilo na Ukrajině osmačtyřicet milionů lidí.

Před ruskou invazí v roce 2022 byl počet obyvatel zhruba čtyřicet milionů a nyní na územích kontrolovaných Kyjevem žije odhadem pětadvacet až sedmadvacet milionů obyvatel, píše WSJ s odkazem na odhady ukrajinské vlády. Miliony Ukrajinců totiž před boji uprchly do zahraničí a Rusko okupuje rozsáhlé části ukrajinských území.

V zemi také poklesla porodnost na nejnižší zaznamenanou úroveň, píše WSJ. V první polovině letošního roku podle vládních údajů zemřelo asi třikrát více lidí, než se jich narodilo.

Ukrajinské úřady zaznamenaly dvě stě padesát tisíc úmrtí a přes sedmaosmdesát tisíc porodů. V roce 2021, tedy před ruskou invazí, se v zemi narodilo za stejné období přes sto třicet tisíc dětí.

Jedním z klíčových důvodů, proč ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá mobilizovat skupinu mužů ve věku osmnáct až pětadvacet let, která obvykle tvoří většinu bojových sil, je podle bývalých ukrajinských představitelů skutečnost, že většina z nich ještě nemá děti.

Pokud by zemřeli nebo byli zraněni a potomky mít nemohli, demografické vyhlídky by byly ještě pochmurnější, říkají ukrajinští demografové. Průměrný věk bojovníků v ukrajinské armádě tak činí odhadem třiačtyřicet let.

Válka ovšem způsobuje problémy i Rusku, kde žije odhadem téměř sto čtyřicet pět milionů lidí. Rusko se podobně jako Ukrajina už před konfliktem potýkalo s úbytkem obyvatelstva. Jednou z motivací ruského prezidenta Vladimira Putina, která stála za zahájením invaze v roce 2022, bylo zvýšení počtu obyvatel Ruska pohlcením Ukrajinců, píše WSJ.

Rusko podle něj záborem ukrajinského území sice získalo obyvatelstvo, ale válka má devastující vliv na jeho vnitřní demografické poměry a trh práce. Od invaze například uprchlo ze země přes šest set tisíc Rusů, především mladších odborníků schopných se přestěhovat za hranice.