ONLINE: Nyní budeme hovořit o míru, nikoliv o válce. Problémy budeme řešit dialogem, tvrdí Kreml

Kreml v neděli uvedl, že význam nedávného telefonátu mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem spočívá v tom, že Rusko a Spojené státy nyní budou hovořit o míru, a nikoliv o válce. Informovala o tom agentura Reuters. Sledujeme online Moskva 14:48 16. února 2025

„Je to silný signál, že se nyní budeme snažit řešit problémy prostřednictvím dialogu,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novináři ruské státní televize Pavlu Zarubinovi. „Nyní budeme hovořit o míru, nikoliv o válce,“ dodal.

Představitelé Ruska a USA podle médií připravují summit prezidentů. Setkat se mají příští týden Číst článek

Peskov dále uvedl, že první setkání Putina a Trumpa má vzhledem k současným okolnostem zvláštní význam. Podle něj západní sankce nebudou bránit rusko-americkým rozhovorům, neboť mohou být „zrušeny tak rychle, jak byly uvaleny“.

Vztahy mezi Moskvou a Washingtonem se dostaly na nejhorší úroveň za celé dekády kvůli ruské invazi na Ukrajinu. USA se pod vedením předchozího prezidenta Joea Bidena postavily na stranu napadené země a poskytly jí mimo jiné podporu v podobě dodávek zbraní. Západ na Rusko také uvalil řadu sankcí.

V lednu se ve Washingtonu vyměnila administrativa a Trump opakovaně prohlásil, že chce co nejdříve válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončit. Tento týden si Trump a Putin telefonovali a podle vyjádření Washingtonu a Moskvy se dohodli na setkání, aby jednali o ukončení války. Na pravidelných kontaktech i kvůli summitu se v sobotu dohodli také americký ministr zahraničí Marco Rubio a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov.

Telefonát mezi Trumpem a Putinem vyvolal v Kyjevě i v Evropě obavy, že se Moskva a Washington na míru na Ukrajině dohodnou bez jejich účasti. Podle evropských politiků by takový mír nebyl trvalý a hrál by do karet jen Rusku.