ONLINE: ‚O jeden most méně.‘ Ukrajinské síly hlásí zničení další důležité ruské dopravní infrastruktury

„O jeden most méně,“ napsal Oleščuk ve svém příspěvku, v němž most přesně nelokalizoval. Ruský telegramový kanál Mash, který má kontakty na ruské bezpečnostní složky, ale uvedl, že jde o most přes řeku Sejm poblíž vesnice Zvannoje. Při útoku byly podle tohoto zdroje použity americké salvové raketomety HIMARS.

„Letectvo nadále připravuje nepřítele o logistické schopnosti přesnými vzdušnými údery, což výrazně ovlivňuje průběh nepřátelských akcí,“ napsal Oleščuk. Zároveň poděkoval ukrajinským pilotům za jejich profesionalitu a dosažené výsledky.

Pokud se zpráva potvrdí, půjde o druhý klíčový most, který ukrajinské síly zničily v posledních dnech, kdy provádějí protiofenzivu přímo na ruském území. Zničení mostu podle ukrajinských médií dál zhorší schopnost Ruska zásobovat své jednotky, které se snaží ukrajinskou ofenzivu odrazit.

Jiný most přes řeku Sejm zničily ukrajinské síly v pátek v Gluškovském okrese v Kurské oblasti. Podle kanálu Mash zůstává v regionu už jen jeden použitelný most.

Ukrajina, která se od února 2022 brání rozsáhlé ruské agresi, v posledních dvou týdnech obsadila podle tvrzení Kyjeva 1150 kilometrů čtverečních ruského území a 82 příhraničních obcí včetně městečka Sudža. Přes ně proudí ruský zemní plyn do zemí Evropské unie.