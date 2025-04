ONLINE: Papežův pohřeb se uskuteční v sobotu, píšou italská média. Konkláve proběhne začátkem května

Nechali jsme Ukrajince vykrvácet, když byli silní a nadšení. Putin zvítězil, myslí si politolog Tomský

„Progresivismus vedl k naprostému rozpadu Ameriky. Je to šílená, bláznivá ideologie, navíc nesmírně drahá,“ kritizuje politolog Alexander Tomský v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus.