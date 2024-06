ONLINE: Patnáctiletý chlapec jde v Rusku za podporu Ukrajiny do vězení. Bojoval proti propagandě

Ruský vojenský soud v Moskvě odsoudil patnáctiletého Arsenije Turbina k pěti letům vězení za účast v teroristické organizaci. Podle vyšetřovatelů z ruské tajné služby FSB si žák deváté třídy z Orelské oblasti dopisoval s legií Svoboda Ruska, která bojuje po boku ukrajinských sil proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Informoval o tom ve čtvrtek ruský zpravodajský server Meduza, který působí z lotyšského exilu. Sledujeme online Moskva 6:54 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na začátku září Arsenije odvezli na výslech k vyšetřovateli FSB (ilustrační foto) | Foto: Yulia Morozova | Zdroj: Reuters

Nevládní organizace na ochranu lidských práv Memorial, ruskými úřady zakázaná, uznala Turbina za politického vězně, dodal server Meduza.

„Je to chytrý chlapec, snil o tom, že jej přijmou (na moskevskou diplomatickou školu) MGIMO,“ řekla serveru Mediazona odsouzencova matka, jednačtyřicetiletá Irina Turbinová.

Šikana

Arsenij se narodil v Dubaji, ale s otcem, který byl ze Spojených arabských emirátů, se jeho matka rozešla a chlapce vychovávala sama v Rusku. Kvůli barvě kůže začali Arsenije v šesté třídě šikanovat a nadávali mu do „negrů“.

Stížnosti ale ředitelka školy odmítla jako „výmysly“ a „fantazie“. Poté, co jej spolužáci zmlátili a vyhodili na ulici, kde bylo 19 stupňů pod nulou, matka dosáhla synova přeřazení do jiné třídy.

Arsenij ale propadl pocitu nespravedlnosti, když škola neocenila jeho úspěchy ve vzdělávacích soutěžích, a sblížil se se stoupenci opozičního politika Alexeje Navalného.

Loni v dubnu zatelefonoval do vysílání nezávislé televize Dožď a prohlásil, že ho ruský prezident Putin rozčaroval a že propagandistické filmy promítané ve škole jsou „naprostý blábol“. Nahrávku svého vystoupení Arsenij zveřejnil na internetu, za což si matku předvolali do školy, a tak nahrávku musel smazat.

O měsíc později Arsenij napsal legionářům ze Svobody Ruska, že je ochoten vylepovat plakáty a bojovat proti propagandě režimu, protože sní o osvobození Ruska od Putina.

Provokatér a domovní prohlídka

Žák také na sociální síti komentoval situaci politických vězňů a neúspěšnou vzpouru žoldnéřů z Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina. Turbinová podle portálu nevylučuje, že úřady vyslaly za jejím synem provokatéra.

Po seznámením s ním Arsenij zveřejnil několik příspěvků proti válce, kterou vede Rusko proti Ukrajině, a na vlastním kanálu na síti Telegram zveřejňoval protirežimní příspěvky, jakož i videa, která natáčel jeho kamarád a která jej zachycovala při roznášení letáků a pózování se symbolem legie Svoboda Ruska.

Následovala domovní prohlídka v jejich bytě a na začátku září Arsenije odvezli na výslech k vyšetřovateli FSB.

Před soudem Turbin trval na své nevině a na tom, že pouze přes aplikaci odeslal legionářům kontakt na sebe, na což mu nikdo neodpověděl. FSB ale trvala na tom, že žák požádal o přijetí do legie a že plnil její rozkazy.

U soudu svědčili čtyři spolužáci, kteří tvrdili, že Turbin často vedl řeči o politice, Putina měl za zloděje a nepodporoval ruskou invazi na Ukrajinu. Dva svědci označili obžalovaného za neonacistu.

Žákova matka je přesvědčena, že spolužáci, odměnění skvělým vysvědčením, jen opakovali to, co jim uložila FSB. Obžaloba žádala osm let vězení. Soudce Oleg Šišov nakonec rozhodl o uložení trestu pěti let.

Rozsudek syna šokoval, řekla Turbinová. „Strašně plakal. To nečekal. Celou dobu se držel, ale teď hodně plakal, objal mne a prosil o odpuštění,“ řekla a dodala, že syna svého času varovala, že řeči o politice mohou v Rusku vést jen k nepříjemnostem.