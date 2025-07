ONLINE: Patrioty pro Ukrajinu zaplatí NATO, řekl Trump. Rusko jimi zdůvodňuje pokračování invaze

Americké zbraně jsou již na cestě na Ukrajinu. V noci na středu SELČ to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Řekl také, že za všechny americké zbraně zaplatí Severoatlantická aliance a že USA na Ukrajinu nevyšlou žádné vojáky. Trump se v posledních měsících snažil zprostředkovat zastavení bojů a mírová jednání. Zatímco Ukrajina s bezpodmínečným příměřím opakovaně souhlasila, Rusko ho odmítlo. Sledujeme online Washington 6:20 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém protivzdušné obrany Patriot při cvičení v Tchajwanské Tajpeji | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

Trump podle Reuters řekl, že na Ukrajinu už míří některé střely pro systémy protivzdušné obrany Patriot. „Přicházejí z Německa,“ řekl. V pondělí uvedl, že evropské země budou moci nově nakoupenými zbraněmi nahradit ve svých skladech ty, které pošlou na pomoc Ukrajině.

Trump v pondělí Rusku pohrozil, že pokud nebude do 50 dní uzavřena dohoda o ukončení války s Ukrajinou, tak na něj uvalí stoprocentní clo. Druhotné sankce pak podle Bílého domu dopadnou na země, které od Ruska nakupují ropu.

Prezident rovněž uvedl, že je velmi nespokojen s přístupem ruského prezidenta Vladimira Putina. Nyní Trump novinářům řekl, že s Putinem od pondělního ohlášení sankcí zatím nehovořil.

Trumpova vyjádření o možných amerických sankcích označil v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov za vážná. Rozhodnutí o dodávkách zbraní Ukrajině, které zaplatí evropské země, pak podle Peskova Kyjev vnímá jako signál k pokračování války.

Rusko opakovaně tvrdí, že je připraveno jednat o mírovém řešení, pokud ale svých cílů nedosáhne diplomatickou cestou, bude podle Moskvy válka pokračovat. Přesto ale v útocích na Ukrajinu pokračují.

Náčelník vojenské správy Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul na sociálních sítích napsal, že Rusko poprvé zaútočilo současně balistickou raketou a 28 nepilotovanými letouny. Při útoku byl poškozen průmyslový podnik a ve městě se objevily problémy s elektřinou a vodou.

Zhruba stejný počet dronů zaútočil na město Vinnycja, kde bylo zraněno nejméně sedm lidí, uvedly místní úřady. V Charkově zaznamenali osm silných útoků. V Izmailu v Oděské oblasti vypukl pro ruských útocích rozsáhlý požár.

Další země

Na vyzbrojování Ukrajiny financováním amerických zbraní se chtějí mezi jinými podílet Německo, Británie, Finsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko a Kanada, řekl v pondělí šéf NATO Mark Rutte. Naopak Česko se k této iniciativě nepřipojí, jak v úterý řekl serveru Publico premiér Petr Fiala. Uvedl, že Česko se soustředí na jiné cesty, jak Ukrajině pomoci.

Podle listu Financial Times (FT) se Trump v soukromém rozhovoru ptal svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského, zda by Ukrajina byla schopná udeřit na Moskvu, pokud by Spojené státy Kyjevu poskytly zbraně dlouhého doletu.

Šéf Bílého domu podle FT vybízel Ukrajinu, aby zesílila údery v hloubi ruského území. Bílý dům informace listu o podněcování útoků na Rusko popřel.

V úterý Trump řekl, že Zelenskyj by neměl útočit na Moskvu a že Putin by měl souhlasit ve stanovené lhůtě s příměřím. „Pokud po 50 dnech nebudeme mít dohodu, tak to bude hodně špatné,“ řekl.

Na otázku novinářů, zda je nyní Trump na straně Ukrajiny, americký prezident odpověděl, že není na ničí straně. Následně prohlásil, že je na straně lidskosti. „Chci zastavit zabíjení,“ uvedl.