ONLINE: Pět lidí přišlo o život po ruském útoku na Izjum. Raketa zasáhla domy a úřad, hlásí Charkov

Pět civilistů na východě Ukrajiny přišlo o život poté, co město Izjum zasáhla ruská raketa. Dalších 55 lidí, včetně tří dětí – šestiletého chlapce a dívek ve věku čtrnáct a šestnáct let – bylo zraněno. Na sociální síti to v úterý napsal šéf správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Čtrnáctiletá dívka je ve vážném stavu.

Charkov 20:20 4. února 2025