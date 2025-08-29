ONLINE: Počet obětí čtvrtečního útoku na Kyjev vzrostl na 23. Dnipro hlásí noční nálet dronů

Počet obětí rozsáhlého čtvrtečního ruského útoku na Kyjev stoupl na 23, informoval v pátek šéf vojenské správy Tymur Tkačenko. A nové noční útoky dronů hlásí například město Dnipro, kde jsou dva zranění. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zlikvidovalo 54 ukrajinských bezpilotních letounů.

Sledujeme online Kyjev Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

V Kyjevě je po čtvrtečním ruském útoku už 23 mrtvých

V Kyjevě je po čtvrtečním ruském útoku už 23 mrtvých | Foto: Kirill Chubotin/Ukrinform | Zdroj: NurPhoto / Reuters

Rusko v noci na čtvrtek napadlo Kyjev raketami, řízenými střelami a drony. Podle Tkačenka zemřelo po nejkrvavějším srpnovém útoku 23 lidí včetně čtyř dětí. Dosud poslední údaje uváděly 21 obětí.

Při útoku na Kyjev zemřelo přes 20 lidí, včetně dětí. Rusové zasáhli i budovu zastoupení Evropské unie

Číst článek

Útok ostře odsoudila řada západních představitelů jako ruskou brutalitu v době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží ukončit již čtvrtým rokem pokračující válku Ruska proti Ukrajině. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou nejnovější útoky jasnou ruskou odpovědí všem, kdo měsíce vyzývali k příměří.

V pátek v noci útočily ruské drony na Dnipro, uvedl na telegramu šéf správy Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak. Do útoku se podle něho zapojilo osm dronů, ve vážném stavu je 46letý muž, další člověk má lehčí zranění.

Noční ostřelování hlásí také město Cherson ležící u frontové linie, kde ruské dělostřelectvo zranilo tři lidi.

dci, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme