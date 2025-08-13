ONLINE: Pokud Putin po summitu nebude souhlasit s příměřím, bude to mít vážné důsledky, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že pokud ruský prezident Vladimir Putin po pátečním summitu obou lídrů na Aljašce nebude souhlasit s ukončením války proti Ukrajině, bude to mít pro Rusko velmi vážné důsledky. Šéf Bílého domu důsledky neupřesnil, píše agentura AP. Řekl, že pokud se schůzka s jeho ruským protějškem vydaří, rád by nedlouho poté uspořádal další, které by se zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Středeční videokonferenci s evropskými politiky včetně Zelenského hodnotil jako velmi dobrou. „Měli jsme velmi dobrý rozhovor. Byl na lince. Prezident Zelenskyj byl na lince. Ohodnotil bych to desítkou, velmi přátelské,“ řekl Trump.

Připravujeme podrobnosti.

