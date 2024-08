ONLINE: Policie u Kursku přestala dávat pokuty za překročení rychlosti. Důvodem jsou ukrajinské drony

Durynský lídr AfD nevylučuje hraniční kontroly v tomto regionu. Požaduje změnu v migrační politice

Prohlásil také, že novináři by si mohli položit otázku, zda chce zavést hraniční kontroly v rámci Durynska. „Ano, bylo by to možné, protože jako Svobodný stát Durynsko máme charakter státu,“ řekl.