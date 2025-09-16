ONLINE: Polsko vyšetřuje, co poškodilo dům ve Wyrykách. Mohlo jít o jejich stíhačku

Polský prezident Karoł Nawrocki očekává výsledky vyšetřování poškození domu v obci Wyryki. Stalo se to minulý týden při narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony. Podle zdrojů deníku Rzeczpospolita na dům mohla dopadnout poškozená střela vypálená při leteckém zásahu polskou F-16tou. Polští vyšetřovatelé ani úřady se k informacím polského listu zatím nevyjádřily.

Jeden z ruských dronů nebo trosky z něj zasáhly obytnou budovu ve vesnici Wyryki ve východním Polsku

Podle zdrojů deníku Rzeczpospolita dům zasáhla střela vypálená z polské stíhačky F-16 | Foto: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl | Zdroj: Reuters

Většina ze 17 dronů – či jejich trosek nalezených v Polsku – byly podle deníku „návnady“, sloužící ke zmatení protivzdušné obrany. V Polsku nezpůsobily škody. Výjimku představoval poničený soukromý dům v obci Waryki, ležící nedaleko od hranic s Běloruskem.

„Neidentifikovaný létající objekt“, jak jej nazývá prokuratura, poškodil střechu a prorazil strop. Obyvatelům se nic nestalo, majitelka domu stihla opustit ložnici, než se do ní propadly kovové úlomky.

Rzeczpospolita tvrdí, že dům zasáhla třímetrová protiletecká raketa vážící více než 150 kilogramů a vystřelená z polské F-16. Připomněla, že podle náměstka ministra obrany stíhačky sestřelily tři drony.

„Byla to raketa vzduch-vzduch AIM-120 AMRAAM z naší F-16, které se během letu porouchalo naváděcí zařízení a nefungovalo. Naštěstí se (raketa) neodjistila a nevybuchla, protože fungovaly pojistky roznětky,“ uvedl jeden z nejmenovaných zdrojů. „Byl ruský nálet, polská strana se bránila,“ piřpomněl okolnosti, za jakých F-16 střely odpalovaly.

Z charakteru poškození domu je podle osloveného znalce zřejmé, že škody způsobila kinetická energie, ale nikoliv výbuch.

Předmět vyšetřování

Prokuratura za podpory expertů bez problémů rozpoznala trosky 17 dronů, ale nechce hovořit o tom, co spadlo ve Warykách. „Objekt v současnosti nebyl rozpoznán ani jako dron, ani jako jeho trosky,“ uvedla. „V tuto chvíli nemohu říci, co spadlo na dům v obci Wyryki, to je předmětem vyšetřování, čekáme na názor znalců,“ řekla deníku mluvčí prokuratury, která vyšetřuje nálet dronů na Polsko.

Čeká se na posudek od znalce vojenské výzbroje. Mluvčí připustila, že prohlídka místa činu přinesla určité odpovědi, ale člověk odpovědný za vedení vyšetřování podle ní rozhodl, že nejde o informace, které by mohla nyní předat médiím.

Deník si klade otázku, proč zdánlivě neutrální informaci o tom, co zničilo dům postarších manželů, utajuje prokuratura i armáda. Manželům pomohla obec, která jim poskytla náhradní ubytování a sbírá peníze na opravu domu, jejíž náklady předběžně odhadla na 50 000 zlotých (asi 286 000 korun). O pomoci manželům informovaly také úřady v regionu. Nyní podle serveru Onet přislíbila pomoc také armáda.

